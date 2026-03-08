Liga Provincial de Basquet: Gran victoria del U15 de Náutico en el debut frente a Zárate (Video)

El Club Náutico San Pedro inició este domingo su participación en la zona norte A2 de la Liga Provincial de Clubes de Basquet, 2026 con encuentros de las tres categorías participantes frente a Náutico Zárate.

En un gimnasio "José Pepe Geoghegan" repleto y con un clima propio del clásico de la zona, el equipo U15 logró una de las mejores victorias de los últimos años. El conjunto dirigido por Augusto Carugatti venció al poderoso equipo zarateño por 80-69. El triunfo frente al plantel que fuera campeón invicto de la ABZC dos años seguidos, se sustentó en el goleo repartido y una ferrea defensa.



Dentro de un trabajo sólido de conjunto, destacaron Rafael Marzorati y Felipe Sagrera, quienes lideraron la ofensiva con 16 puntos cada uno, además de Sebastián Rey, que sumó 14 puntos y 13 rebotes para un 24 de valoración en las planillas de la CABB. Dentro de un trabajo sólido de conjunto, destacaron Rafael Marzorati y Felipe Sagrera, quienes lideraron la ofensiva con 16 puntos cada uno, además de Sebastián Rey, que sumó 14 puntos y 13 rebotes para un 24 de valoración en las planillas de la CABB.

La jornada comenzó a media mañana con el encuentro de la categoría U13, donde la visita logró imponerse con claridad. En el equipo sampedrino, Valentino Vellón fue el máximo anotador con 10 unidades.

El cierre de la fecha estuvo a cargo de los equipos U17, con victoria para Náutico Zárate por 77-52. Pese a la derrota, el conjunto local contó con los aportes goleadores de Rafael Marzorati y Salvador Saccá, quienes convirtieron 13 puntos cada uno.

Tras este debut, el fixture indica que el Celeste tendrá fecha libre en la próxima jornada. La actividad oficial para Náutico San Pedro se reanudará posteriormente, cuando visite a Atenas de La Plata en las categorías U13 y U15.