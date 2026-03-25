Licitan el dragado del puerto para garantizar la operatividad del vaso portuario

El Consorcio de Gestión del Puerto de San Pedro oficializó el llamado a la Licitación Pública Nº 01/2026 para la ejecución de las tareas de dragado de mantenimiento del vaso portuario. La iniciativa busca garantizar la operatividad de la terminal bonaerense y mantener una profundidad de diseño de 9,80 metros, en un contexto de sedimentación que el organismo monitorea de forma constante.

El procedimiento, bajo el número de expediente 020/2026-CGPSP, contempla un plazo previsto de 365 días para la ejecución de los trabajos. Según el cronograma oficial, la adquisición de pliegos estará disponible hasta el 10 de abril, mientras que la recepción de ofertas se extenderá hasta el 22 de abril a las 10:30 horas en la sede administrativa del Consorcio, ubicada en el Kilómetro 0 de la Ruta Nº 191. La apertura de sobres se realizará ese mismo día a las 11:00 horas.

El presidente del Consorcio de Gestión, Carlos Casini, brindó detalles sobre la importancia de esta convocatoria en declaraciones al programa "Equipo de Radio". El funcionario explicó que se trata de un llamado abierto a todas las empresas del sector y que el mantenimiento anual es una tarea habitual para evitar complicaciones logísticas.

"Es una licitación pública llamando a todas las empresas de dragado que quieran participar. Es normal y habitual en nuestro puerto. Todos los años hay que hacer un mantenimiento y queremos proyectarlo con tiempo y monitoreándolo para no tener sobresaltos. Dragamos en mayo del año pasado y venimos monitoreando la sedimentación", señaló Casini.

El titular del puerto precisó que, de acuerdo a las batimetrías realizadas, se estima que este año será necesario extraer entre 100 mil y 150 mil metros cúbicos de sedimento para alcanzar el nivel hidrológico óptimo. "La sedimentación es inexorable. Este año viene sedimentando con normalidad. Se irá sacando en la medida en que sea necesario, dependiendo también de factores económicos", añadió.

Respecto al impacto financiero de la obra, Casini reconoció que el dragado representa el mayor desafío presupuestario para la administración local. "Tiene un costo de más de un millón de dólares, aunque depende de lo que coticen las empresas. El Consorcio tiene una buena parte que va recaudando. Es el talón de Aquiles del puerto. Todo lo que ingresa se lo lleva el dragado, y nos impide proyectar otras cosas. Siempre está la posibilidad del financiamiento aunque tratamos en lo posible de no endeudar", concluyó el directivo.

El Consorcio busca con esta licitación asegurar la previsibilidad de la vía navegable, fundamental para la competitividad de las exportaciones e importaciones que operan por el muelle sampedrino.