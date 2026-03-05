Liberan parcialmente el tránsito en la ruta 9

El tránsito vehicular se reanudó parcialmente en el carril Rosario - Buenos Aires de la Ruta 9.

Autoridades viales confirmaron que se liberó la circulación en la vía rápida, aunque asistida para evitar nuevos incidentes.

A la espera de que se retire de la calzada uno de los camiones que participó de los choques, el tránsito es fluido aunque lento.

Desde la madrugada, y tras una congestión de más de 12 kilómetros, los vehículos livianos y pesados fueron desviados por Ruta 191, lo que provocó que esa arteria provincial también quedara congestionada durante buena parte de la mañana.

Minutos antes de las 3, un camión chocó contra un colectivo en el kilómetro 150. El camionero murió en el acto y su cuerpo fue rescatado por Bomberos Voluntarios de San Pedro. Minutos después, aproximadamente a un kilómetro de distancia, otros dos camiones chocaron por alcance, lo que dejó como saldo un conductor con fracturas y trasladado al Hospital de San Pedro.