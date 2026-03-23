Las actividades a 50 años del golpe se iniciaron con una vigilia en Plaza Belgrano

La Mesa por la Memoria, la Verdad y la Justicia de San Pedro lleva adelante una serie de actividades conmemorativas al cumplirse medio siglo del último golpe de Estado en Argentina. Bajo la consigna "Arderá el amor, arderá la memoria, hasta que todo sea como lo soñamos", la jornada de este lunes se centra en un festival y vigilia en la Plaza Belgrano que comenzará a las 20 horas.





El encuentro artístico y cultural convoca a la comunidad a participar de una programación que incluye lectura de poesía, muestras gráficas, proyecciones y bailes. La música en vivo tendrá un rol protagónico con las actuaciones de Aquelarre de Tamboreras, Majo Lanús, Río, Gaby Torres, Leo Muredas, Kiki Oulé, Juani Jurado, Pirata Caso, Majo del Barro y Espejo Itinerante.

Las actividades continuarán este martes 24 de marzo con la convocatoria central. Organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos se concentrarán nuevamente en la Plaza Belgrano para iniciar una movilización hacia la plazoleta Fray Cayetano Rodríguez. Allí, frente al monumento que homenajea a los desaparecidos sampedrinos, se realizará el acto principal para reivindicar la memoria de las víctimas de la dictadura militar.

Esta conmemoración se enmarca en las acciones federales impulsadas por el 50° aniversario del inicio de la dictadura de 1976, reforzando el compromiso local con el proceso de Memoria, Verdad y Justicia que caracteriza a la ciudad y a la región.