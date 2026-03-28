Lanzan convocatoria comunitaria para teñir de azul San Pedro por el Día Internacional del Autismo

El grupo de familias Comunidad San Pedro, que nuclea a personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), lanzó una convocatoria abierta a la sociedad para conmemorar el próximo 2 de abril el Día Internacional de la Concienciación sobre el Autismo. La iniciativa busca teñir de azul la ciudad como símbolo de reconocimiento y acompañamiento.

La propuesta invita a vecinos, instituciones y comercios a colocar en frentes de viviendas y locales elementos de color azul, como globos o cintas, además de promover la visualización de la temática a través de las redes sociales. Desde la organización señalaron que el objetivo principal es fomentar la empatía y el respeto mutuo en todos los ámbitos de la vida cotidiana.

Representantes del colectivo explicaron que el enfoque actual de su labor trasciende los conceptos de integración e inclusión, centrándose en el respeto que se deben todos los miembros de la sociedad. En ese sentido, destacaron la importancia de la escucha y el diálogo como herramientas para derribar prejuicios y el desconocimiento que suele rodear al autismo.

A través de un mensaje difundido para esta fecha, las familias hicieron un llamado a la amabilidad y a la valentía de preguntar aquello que se desconoce. Bajo la consigna de no dar nada por sentado, instaron a la comunidad a ofrecer al otro la oportunidad de mostrarse tal cual es, especialmente a través de consultas formuladas con respeto.

La campaña se enmarca en las actividades globales por el 2 de abril, fecha instituida por las Naciones Unidas para poner de relieve la necesidad de contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas con autismo, para que puedan llevar una vida plena y gratificante como parte integrant e de la socied ad.