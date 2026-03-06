La Secretaría de Servicios Públicos articula con los vecinos la ampliación de la red cloacal

El Municipio de San Pedro avanza con la ampliación de la red cloacal en la intersección de las calles General Pueyrredón y Benefactoras Sampedrinas, en el marco de un plan de mejoras estructurales basado en la gestión asociada entre la comuna y los frentes vecinales. La iniciativa busca dar continuidad a la infraestructura sanitaria en diversos puntos del distrito ante la falta de financiamiento externo.

El secretario de Servicios Públicos, Adrián Devito, explicó que estas tareas representan la continuación de la obra ejecutada recientemente en el barrio Independencia, ubicada a unos cuatrocientos metros de la zona actual. Bajo esta modalidad de articulación, los vecinos asumen la compra de los materiales necesarios, mientras que el Municipio aporta la maquinaria pesada y el personal técnico especializado para la ejecución de las zanjas y el tendido de cañerías.

"Ni siquiera nos llevamos los materiales. Vamos, Horacio Ríos toma los niveles, decimos la cantidad de materiales que vamos a necesitar, los tienen los vecinos y los manipulamos cuando vamos a trabajar", detalló el funcionario sobre la transparencia del proceso logístico. Devito subrayó que este esquema de trabajo conjunto con las comisiones de fomento es la respuesta local ante un escenario de desfinanciamiento, afirmando que han "retrocedido cuarenta años con un Estado totalmente ausente" debido al corte de ayudas provenientes de los niveles nacional y provincial.

El titular de la cartera de Servicios Públicos destacó que, aunque el objetivo es garantizar el acceso al agua y las cloacas para todos los habitantes, la capacidad de respuesta se ve limitada por el contexto económico actual. No obstante, ratificó el compromiso de la gestión municipal para sostener el ritmo de obras mediante este sistema de esfuerzo compartido.

La agenda de intervenciones para las próximas semanas ya se encuentra diagramada y contempla trabajos en las zonas de Bottaro y Juan de Garay, en la calle Noseda, en el sector del Cementerio Parque y en Villa Ester. Con estas acciones, la administración local busca mitigar el déficit de infraestructura básica y mejorar la calidad de vida en los barrios periféricos y puntos estratégicos de la ciudad.