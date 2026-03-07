La policía recuperó una moto robada que estaba abandonada en un baldío

Personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires recuperó este viernes una motocicleta que contaba con pedido de secuestro activo, tras un operativo derivado de un llamado al sistema de emergencias 911 en la zona urbana de San Pedro.

El hallazgo se produjo durante las primeras horas de la mañana en la intersección de la avenida España al 700. Allí, los efectivos policiales localizaron el vehículo, una motocicleta marca Motomel de 150 centímetros cúbicos de color azul, la cual se encontraba abandonada entre pastizales.

Tras cursar los datos del rodado por el sistema informático policial, se estableció que sobre la unidad pesaba un pedido de secuestro vigente con fecha de alta del pasado 5 de marzo. La solicitud había sido radicada por la Unidad Funcional de Instrucción N° 11 de San Pedro, bajo la carátula de hurto agravado por tratarse de un vehículo dejado en la vía pública.

En el caso tomó intervención la fiscalía en turno, que dispuso el inicio de las actuaciones de rigor correspondientes y la inmediata restitución del motovehículo a su titular registral.