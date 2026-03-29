La policía recuperó en La Tosquera un perro galgo que había sido robado

Personal del Destacamento La Tosquera logró recuperar un perro de raza galgo que había sido denunciado como sustraído. El hallazgo se produjo durante una recorrida preventiva realizada por los efectivos en las inmediaciones de la dependencia policial, sobre la calle Laprida sin número.

El animal, un ejemplar de pelaje negro con una mancha blanca distintiva en el cuello, coincide con las características del can que fuera sustraído el día de ayer de un domicilio ubicado en la calle Padre Santana al 2500. Según informaron fuentes policiales, la denuncia por el hurto había sido radicada formalmente en la fecha.

Tras el procedimiento, el can fue trasladado a la Estación de Policía Comunal (EPC) de San Pedro. Allí se realizaron las actuaciones de rigor para cumplimentar la entrega del animal a su propietaria, quien ya fue notificada del hallazgo.