La policía recuperó en La Tosquera un perro galgo que había sido robado

Dos menores de edad resultaron con heridas leves tras un siniestro vial ocurrido en la intersección de las calles Obligado y Balcarce, en la zona urbana de San Pedro, informaron hoy fuentes policiales. El hecho se produjo cuando, por causas que aún son materia de investigación, una motocicleta Mondial LD 110 Max color gris colisionó con un automóvil Renault Clio, también de color gris, que era conducido por un joven de 21 años.
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Personal del Destacamento La Tosquera logró recuperar un perro de raza galgo que había sido denunciado como sustraído. El hallazgo se produjo durante una recorrida preventiva realizada por los efectivos en las inmediaciones de la dependencia policial, sobre la calle Laprida sin número.
El animal, un ejemplar de pelaje negro con una mancha blanca distintiva en el cuello, coincide con las características del can que fuera sustraído el día de ayer de un domicilio ubicado en la calle Padre Santana al 2500. Según informaron fuentes policiales, la denuncia por el hurto había sido radicada formalmente en la fecha.
Tras el procedimiento, el can fue trasladado a la Estación de Policía Comunal (EPC) de San Pedro. Allí se realizaron las actuaciones de rigor para cumplimentar la entrega del animal a su propietaria, quien ya fue notificada del hallazgo.
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