La Justicia define la situación del detenido en allanamientos por narcomenudeo y violencia armada en Río Tala



La Justicia definirá en las próximas horas la situación procesal del hombre de 56 años que fue capturado esta madrugada durante una serie de allanamientos en Río Tala. El sospechoso enfrenta una imputación por comercialización de estupefacientes, en una causa que se desprende de la investigación iniciada por el tiroteo del pasado viernes y otros hechos delictivos que afectaron a la localidad. La Justicia definirá en las próximas horas la situación procesal del hombre de 56 años que fue capturado esta madrugada durante una serie de allanamientos en Río Tala. El sospechoso enfrenta una imputación por comercialización de estupefacientes, en una causa que se desprende de la investigación iniciada por el tiroteo del pasado viernes y otros hechos delictivos que afectaron a la localidad.

Para el desarrollo de las diligencias se desarrolló un importante despliegue coordinado que incluyó al personal de la Comisaría de San Pedro, efectivos de los diversos Destacamentos de la zona y el Gabinete Táctico Operativo (GTO). Asimismo, participaron activamente unidades especializadas de la Dirección de Investigaciones (DDI) y el Grupo de Apoyo Departamental (GAD), quienes aseguraron el perímetro y el ingreso a los domicilios señalados.

Tras ser detenido por este conjunto de fuerzas policiales, el imputado fue trasladado a la dependencia local en una causa bajo carátula judicial de "Tenencia de estupefacientes con fines de comercialización". Las pruebas recolectadas, que incluyen cocaína fraccionada, dinero en efectivo y recortes de nylon hallados en su poder, resultaron determinantes para que la fiscalía interviniente solicitara mantener su privación de la libertad.

Actualmente, el imputado permanece alojado en la seccional a la espera de ser indagado por el titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 7. El magistrado deberá evaluar el material probatorio secuestrado para resolver si solicita la conversión de la aprehensión en detención formal ante el Juzgado de Garantías, mientras se analizan las posibles conexiones entre el detenido y la reciente escalada de violencia armada en la región.