La descentralización de Desarrollo de la Comunidad llegará a los barrios Los Aromos y Depietri

La secretaría de Desarrollo de la Comunidad del Municipio de San Pedro mantuvo una reunión de trabajo en la subsecretaría de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires para coordinar una agenda conjunta de inversión y asistencia territorial. Durante el encuentro, la delegación local presentó una serie de proyectos estratégicos orientados a obtener financiamiento provincial y a profundizar la presencia del Estado en los barrios.

El equipo sampedrino, encabezado por el secretario Walter Sánchez, expuso los lineamientos para consolidar líneas de acción que permitan ampliar la descentralización operativa de la secretaría. Entre los ejes prioritarios de la planificación se destacaron las gestiones para completar la obra del Hogar Sarmiento y la adhesión de San Pedro al Programa de Mejoras Habitacionales, con el fin de robustecer el programa municipal de viviendas que ya se encuentra vigente.

Al referirse a la estrategia de trabajo en el territorio, el secretario Walter Sánchez subrayó la importancia de replicar modelos de atención vecinal que ya resultaron exitosos. "Una de las ideas es seguir con la descentralización de la Secretaría. El año pasado lo hicimos en el barrio 1 de Mayo y es un lugar que está funcionando correctamente", destacó el funcionario, quien además adelantó que se proyecta extender este esquema a los barrios Los Aromos y Depietri.

La jornada de trabajo contó con la presencia de la subsecretaria provincial de Políticas Sociales, Bernarda Meglia Vivarés, y la coordinadora regional de la cartera, Cecilia Silva. Por parte del Municipio de San Pedro, acompañaron a Sánchez el director de Asistencia Directa, José Franchini; la referente de Programas Sociocomunitarios, Alejandra Fagnano; y la responsable del Programa Municipal de Mejoras Habitacionales, Carolina Porta.