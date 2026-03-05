Tragedia en la ruta 9: uno de los choferes heridos está internado en el Hospital

  Fuentes sanitarias brindaron detalles sobre el estado del chofer herido en el doble siniestro vial ocurrido esta madrugada en la Ruta Nacional 9, mientras las autoridades viales mantienen un complejo operativo de desvíos en la región. El paciente, que protagonizó el segundo de los accidentes, permanece internado en el Hospital "Emilio Ruffa" bajo observación. Desde el centro asistencial confirmaron que el conductor ingresó tras ser asistido inicialmente por una ambulancia del Centro de Salud de Río Tala. El parte médico indica que el hombre sufrió una doble fractura de tibia y peroné, lesión que requiere seguimiento ortopédico, aunque destacaron que se encuentra estable y en buen estado general.  Este segundo hecho ocurrió a pocos metros del kilómetro 150, donde minutos antes se había registrado el choque fatal que se cobró la vida del conductor de un camión con contenedores al impactar contra un micro.

La descentralización de Desarrollo de la Comunidad llegará a los barrios Los Aromos y Depietri

 


La secretaría de Desarrollo de la Comunidad del Municipio de San Pedro mantuvo una reunión de trabajo en la subsecretaría de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires para coordinar una agenda conjunta de inversión y asistencia territorial. Durante el encuentro, la delegación local presentó una serie de proyectos estratégicos orientados a obtener financiamiento provincial y a profundizar la presencia del Estado en los barrios.

El equipo sampedrino, encabezado por el secretario Walter Sánchez, expuso los lineamientos para consolidar líneas de acción que permitan ampliar la descentralización operativa de la secretaría. Entre los ejes prioritarios de la planificación se destacaron las gestiones para completar la obra del Hogar Sarmiento y la adhesión de San Pedro al Programa de Mejoras Habitacionales, con el fin de robustecer el programa municipal de viviendas que ya se encuentra vigente.

Al referirse a la estrategia de trabajo en el territorio, el secretario Walter Sánchez subrayó la importancia de replicar modelos de atención vecinal que ya resultaron exitosos. "Una de las ideas es seguir con la descentralización de la Secretaría. El año pasado lo hicimos en el barrio 1 de Mayo y es un lugar que está funcionando correctamente", destacó el funcionario, quien además adelantó que se proyecta extender este esquema a los barrios Los Aromos y Depietri.

La jornada de trabajo contó con la presencia de la subsecretaria provincial de Políticas Sociales, Bernarda Meglia Vivarés, y la coordinadora regional de la cartera, Cecilia Silva. Por parte del Municipio de San Pedro, acompañaron a Sánchez el director de Asistencia Directa, José Franchini; la referente de Programas Sociocomunitarios, Alejandra Fagnano; y la responsable del Programa Municipal de Mejoras Habitacionales, Carolina Porta.