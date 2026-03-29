La Basílica Nuestra Señora del Socorro inició las celebraciones de Semana Santa con la tradicional bendición de ramos

Fotos Facebook Basílica Nuestra Señora del Socorro

La Basílica Nuestra Señora del Socorro dio inicio formal este domingo a las celebraciones de la Semana Santa 2026 con la tradicional bendición de ramos en la plaza Belgrano y una y una procesión hasta el templo en plaza Constitución. El programa de actividades, que se extenderá hasta el próximo 12 de abril, incluye celebraciones litúrgicas, procesiones y eventos comunitarios en el marco de la festividad religiosa más importante del catolicismo.

Tras el comienzo de las actividades en esta jornada, el cronograma continuará el Lunes Santo y Martes Santo con el rezo del Vía Crucis en la Basílica a las 19:00, seguido de la Santa Misa a las 20:00. El Miércoles Santo, en tanto, la actividad se trasladará a las 18:00 a la Catedral de San Nicolás para la Misa Crismal, mientras que a las 19:00 se realizará un Vía Crucis con distribución de la Comunión en el templo local.

Para el Jueves Santo, se anunció el Rezo de Laudes a las 8:00 y la solemne Misa de la "Cena del Señor" a las 20:00, que incluirá el tradicional lavatorio de los pies y la adoración eucarística hasta la medianoche.

El Viernes Santo, jornada de luto y reflexión, contará con una bicicleteada por las siete iglesias a las 10:00, la Celebración de la Pasión a las 16:00 y el Vía Crucis interparroquial a las 19:00, que partirá desde la intersección de 3 de Febrero y Mitre.

La Misa de Vigilia Pascual será el Sábado Santo a las 20:00. Al término de la misma, la comunidad parroquial realizará un ágape a la canasta en el Centro Comunitario para celebrar el don de la vida del padre Héctor.

Finalmente, el Domingo de Pascua se celebrarán tres misas en la Basílica en los horarios de 9:00, 11:00 y 20:00. Las festividades concluirán formalmente el domingo 12 de abril con la celebración de la Divina Misericordia, que incluirá una tarde de adoración y coronilla a partir de las 18:30.