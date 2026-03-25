Kicillof convoca a intendentes para analizar el impacto de las medidas económicas nacionales en la provincia y los municipios

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezará este jueves una reunión con intendentes de diversos distritos (entre ellos el de San Pedro) para exponer un diagnóstico detallado sobre el impacto de las políticas económicas del Gobierno nacional en la provincia de Buenos Aires.

El encuentro, que tendrá lugar en el Salón Dorado de la Gobernación, bajo la consigna "Consecuencias económicas del Gobierno de Milei en el sistema productivo y económico de la provincia de Buenos Aires y sus municipios", busca consolidar un frente común ante la caída de recursos y el freno de la actividad.

La convocatoria, que incluye a jefes comunales tanto del oficialismo como de la oposición, tiene como eje central el análisis del "ahogo financiero" que atraviesan las arcas provinciales y locales. Según proyecciones del Ministerio de Economía provincial, la administración bonaerense reclama a la Nación una deuda superior a los 22 billones de pesos, cifra que contempla fondos coparticipables adeudados, transferencias previsionales y la paralización de obras públicas con financiamiento nacional.

Durante la jornada, los ministros Pablo López (Economía) y Augusto Costa (Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica) presentarán informes técnicos sobre la retracción del consumo, el aumento del desempleo y la crisis en el entramado de las pequeñas y medianas empresas. Desde la Gobernación advirtieron que la baja en la recaudación propia, sumada a la menor transferencia de recursos federales, coloca a los municipios en una situación de "asfixia" para sostener servicios básicos y asistencia social.

El encuentro se produce en un clima de alta tensión política, luego de que diversos intendentes expresaran su preocupación por la dificultad de dar respuesta a las demandas territoriales ante el recorte de partidas. Con esta cumbre, el Ejecutivo provincial apunta a unificar el reclamo ante la Corte Suprema de Justicia, donde ya tramitan varias demandas por el restablecimiento de los fondos que, según la gestión de Kicillof, corresponden por ley a los bonaerenses.