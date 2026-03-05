Fuentes sanitarias brindaron detalles sobre el estado del chofer herido en el doble siniestro vial ocurrido esta madrugada en la Ruta Nacional 9, mientras las autoridades viales mantienen un complejo operativo de desvíos en la región. El paciente, que protagonizó el segundo de los accidentes, permanece internado en el Hospital "Emilio Ruffa" bajo observación. Desde el centro asistencial confirmaron que el conductor ingresó tras ser asistido inicialmente por una ambulancia del Centro de Salud de Río Tala. El parte médico indica que el hombre sufrió una doble fractura de tibia y peroné, lesión que requiere seguimiento ortopédico, aunque destacaron que se encuentra estable y en buen estado general. Este segundo hecho ocurrió a pocos metros del kilómetro 150, donde minutos antes se había registrado el choque fatal que se cobró la vida del conductor de un camión con contenedores al impactar contra un micro.
Investigadores de la UNR visitaron el Museo Paleontológico para estudiar un quirquincho fósil único por su tamaño
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Investigadores de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) visitaron en la mañana de hoy las instalaciones del Museo Paleontológico local para avanzar en el estudio de un ejemplar de armadillo fósil de características excepcionales. El encuentro permitió al Dr. Luciano Brambilla y al Lic. Damián Ibarra trabajar junto a los integrantes del Grupo Conservacionista de Fósiles sobre una pieza que promete aportar datos inéditos a la ciencia paleontológica.
El ejemplar analizado pertenece al género Chaetophractus y fue recuperado tiempo atrás por el equipo del museo en una cantera propiedad de la familia Iglesias. Según indicaron los especialistas, este "quirquincho" fosilizado se destaca por un estado de conservación óptimo, lo que facilita el análisis detallado de su morfología.
Las autoridades del museo subrayaron que se trata de un ejemplar único y muy particular debido a sus dimensiones. Se trata del individuo de mayor tamaño conocido hasta el momento para su género, sumando además una serie de rasgos anatómicos singulares que incrementan significativamente su valor científico.
Actualmente, el resto fósil se encuentra en una etapa de revisión técnica exhaustiva. El objetivo de los investigadores es completar la documentación necesaria para su próxima publicación en una revista científica especializada, instancia que permitirá dar a conocer formalmente este hallazgo a la comunidad internacional.
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones