Inseguridad en el barrio San Roque: roban una moto y se burlan de la víctima

Un nuevo hecho delictivo registrado en las primeras horas de este martes en el barrio San Roque acrecentó la preocupación de los vecinos por la ola de robos que afecta a la zona. En esta oportunidad, un delincuente sustrajo una motocicleta estacionada en la vereda de una vivienda ubicada en la calle La Laguna al 1500, huyendo del lugar tras protagonizar un cínico gesto frente a los propietarios.

El episodio ocurrió minutos antes de las 7.30, en el momento en que la dueña del vehículo se disponía a trasladar a su hijo a la escuela. En declaraciones al programa "Equipo de Radio" (La Radio 92.3), Sol, la damnificada, relató la secuencia del robo y la impunidad con la que actuó el malviviente.

"Mi mamá justo salió y alcanzó a verlo, aunque no pudo evitar que escapara. Salió por calle Chacabuco en dirección a Manuel Iglesias y, en la esquina, se paró, nos miró y se reía", detalló la vecina sobre el robo de su Motomel Blitz roja. La víctima lamentó la pérdida de su herramienta de transporte, la cual adquirió hace un año y aún continúa pagando: "La inseguridad está terrible en San Pedro, y es una vergüenza que no podamos salir a la calle porque te roban lo que tanto te cuesta pagar".

Asimismo, Sol advirtió sobre una modalidad de estafa que surge tras la difusión de estos hechos en redes sociales. Según explicó, personas ajenas al robo se comunican con las víctimas simulando tener el vehículo para exigir transferencias de dinero a cambio de una supuesta devolución que nunca se concreta.

"Te escriben y te dicen que tienen la moto pero tenés que transferirles plata para que te la devuelvan. Cuando te vas a encontrar con ellos, en una estación de servicio o en otro lado, no hay nadie y no solo no tenés la moto sino también que te sacaron la plata", alertó la damnificada.

Por su parte, en Lavalle y Las Provincias, poco después de las 15.00 de ayer fue sustraída una moto Crono Classic azul de 110 cc.

Ante esta situación, los residentes del barrio San Roque manifestaron que en las últimas semanas se han multiplicado los ingresos a patios, el forzado de aberturas y registros fílmicos de personas circulando durante la madrugada con elementos robados, tales como garrafas, carretillas y electrodomésticos.