Incorporan nuevo equipamiento para fortalecer la feria de Mercados Bonaerenses



El Municipio de San Pedro, a través de la Subsecretaría de Producción, Industria y Turismo dependiente de la Secretaría de Desarrollo Económico, concretó la incorporación de nuevo mobiliario y equipamiento destinado a fortalecer el funcionamiento del programa Mercados Bonaerenses en el distrito. La adquisición de estos recursos se hizo efectiva tras la aprobación del Proyecto para el Fortalecimiento de la Comercialización, presentado por la comuna ante el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires. El Municipio de San Pedro, a través de la Subsecretaría de Producción, Industria y Turismo dependiente de la Secretaría de Desarrollo Económico, concretó la incorporación de nuevo mobiliario y equipamiento destinado a fortalecer el funcionamiento del programa Mercados Bonaerenses en el distrito. La adquisición de estos recursos se hizo efectiva tras la aprobación del Proyecto para el Fortalecimiento de la Comercialización, presentado por la comuna ante el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires.

La iniciativa permitió la compra de diversos elementos técnicos y logísticos orientados a optimizar las condiciones de trabajo de los feriantes y mejorar la imagen institucional de los espacios de venta. Entre el equipamiento adquirido se destacan mesas, cajones, mantelería, delantales, banners, cartelería informativa, elementos de ornamentación y un equipo de sonido, herramientas que permitirán avanzar en el ordenamiento y la jerarquización de esta boca de comercialización local.

Desde la administración municipal señalaron que esta gestión se inscribe en un esquema de articulación continua con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para acompañar a los productores y feriantes de la región. El objetivo central de la inversión es proveer mejores herramientas para el desarrollo de la economía social y regional, facilitando al mismo tiempo el acceso de la comunidad a productos bonaerenses de calidad y a precios justos.

Con la implementación de este nuevo equipamiento, el programa Mercados Bonaerenses en San Pedro busca consolidarse como un nodo de comercialización eficiente que fortalezca el vínculo directo entre el productor y el consumidor, eliminando intermediaciones y potenciando la visibilidad de los emprendimientos locales en el espacio público.