Incorporan nuevo equipamiento para fortalecer la feria de Mercados Bonaerenses

Advierten sobre el impacto social tras la quita del complemento salarial a trabajadores de la economía popular
Advierten sobre el impacto social tras la quita del complemento salarial a trabajadores de la economía popular
La confirmación del fin del programa nacional "Volver al Trabajo" generó un impacto inmediato en la economía social de San Pedro, donde trabajadores y trabajadoras de la economía popular verán extinguidos los 78.000 pesos mensuales que percibían como complemento a sus tareas territoriales. El cierre del esquema de transferencias directas, que el Gobierno Nacional reemplazará por capacitaciones no remuneradas, afecta la estructura de ingresos de cooperativas de reciclado, comedores comunitarios y espacios de primera infancia del distrito. Desde los sectores nucleados en el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) local detallaron que la medida desarticula una ingeniería salarial que permitía la subsistencia de servicios esenciales en los barrios. Un caso testigo es el de las trabajadoras del espacio de niñez "La Colmenita", quienes conforman su ingreso mensual a través de un esquema tripartito: becas del convenio provincial de Unidades de Desarrollo Infantil (UDI...