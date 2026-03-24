Inauguran la muestra "El pueblo que no quería ser gris" a 50 años del golpe

En el marco de las actividades conmemorativas por el 50° aniversario del último golpe de Estado, la Casa de la Cultura de San Pedro inaugurará este martes 24 de marzo la muestra multidisciplinaria titulada "El pueblo que no quería ser gris". El evento tendrá lugar a las 17:30 horas en la sede de Mitre 455.

La exposición propone un recorrido sensible y reflexivo a través de diversas expresiones artísticas que incluyen fotografía, pintura, cerámica y esculturas. Un eje central de la jornada será la exhibición de literatura infantil que fuera prohibida durante los años de la dictadura militar, rescatando relatos y estéticas que fueron censuradas en aquel periodo.

La muestra cuenta con la participación de un nutrido grupo de artistas locales y regionales. Entre los expositores se encuentran José Ignacio Cremona, Guadalupe Nava, María Luz Méndez, Virginia Hall, Mónica Buzzoni, Felicitas Farina, Myriam Bonilla, Claudio Hernández y Banegas. Cada uno aporta su mirada sobre la memoria y la resistencia cultural frente al autoritarismo.

Desde la organización señalaron que la iniciativa busca no solo recordar los hechos ocurridos desde 1976, sino también celebrar la libertad de expresión y la vigencia de los derechos humanos a través del arte. La entrada será libre y gratuita para toda la comunidad sampedrina.