Identificaron a dos hombres que portaban armas blancas en la vía pública

Dos hombres fueron interceptados ayer por la mañana luego de que personal policial, durante un procedimiento de rutina, detectara que ambos portaban elementos punzantes de fabricación casera. Tras el secuestro de los objetos, los sujetos fueron trasladados a la dependencia local para ser notificados del inicio de una causa contravencional.

Fuentes policiales informaron que los individuos, de 35 y 29 años, fueron identificados en el marco de las tareas de prevención que se desarrollan habitualmente en la jurisdicción. Durante la requisa, los efectivos hallaron en poder del mayor de ellos una hoja metálica de quince centímetros con punta prominente y filo lateral aserruchado.

En tanto, el segundo hombre portaba un elemento punzante de veinticinco centímetros de longitud, compuesto por una punta prominente y un mango de madera. Ante el hallazgo de estas denominadas "armas impropias", se procedió a su incautación inmediata para evitar cualquier tipo de incidente derivado de su tenencia en la vía pública.

Siguiendo las directivas del Juzgado de Paz Local, autoridad que interviene en el caso, ambos masculinos fueron notificados de las actuaciones correspondientes por infracción al Código de Faltas. Una vez finalizados los recaudos legales, los implicados se retiraron de la seccional, mientras que los elementos secuestrados permanecen bajo custodia judicial.