Identifican a dos personas con drogas en la vía pública

Durante diversos operativos de identificación de rutina realizados en distintos sectores de la ciudad, personal policial procedió a la interceptación y posterior notificación de dos hombres que circulaban con estupefacientes en la vía pública. Los procedimientos se enmarcan en las tareas de prevención y control que la Estación de Policía Comunal desarrolla de manera habitual en el casco urbano.

El primero de los hechos tuvo como protagonista a un joven de 22 años, mientras que en un segundo operativo fue identificado un hombre de 38 años. En ambos casos, las requisas arrojaron el hallazgo de cantidades ínfimas de marihuana entre las pertenencias de los sujetos, lo que motivó su inmediato traslado a la dependencia policial para cumplimentar las actas de rigor.

Tras la individualización de los implicados, se dio intervención a la Unidad Funcional de Instrucción Nº 7 de San Pedro. El magistrado interviniente dispuso la notificación de la formación de una causa por infracción a la Ley 23.737, bajo la carátula de tenencia de estupefacientes para consumo personal. Una vez finalizados los recaudos legales, los hombres recuperaron su libertad supeditados a la evolución del proceso judicial.