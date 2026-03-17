Homenaje a Marcelo Butti Arana en un nuevo aniversario de su secuestro y desaparición

En el marco del 50º aniversario del golpe de Estado de 1976, la Mesa por la Memoria, la Verdad y la Justicia de San Pedro realizará hoy un acto en homenaje a Marcelo Butti Arana, al cumplirse 49 años de su secuestro y desaparición. La actividad tendrá lugar a las 19 en la Plaza Belgrano, donde se llevará adelante el redescubrimiento de una baldosa recordatoria, lectura de poesías de su autoría y un cierre musical.

Marcelo Butti Arana nació en San Pedro el 31 de enero de 1954. Al momento de su secuestro, el 17 de marzo de 1977, tenía 23 años, trabajaba en el Banco Galicia y estudiaba Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Militaba en la Juventud Universitaria Peronista (JUP) junto a su pareja, Alejandra Mónica Lapacó, quien también permanece desaparecida.

El operativo ilegal se produjo durante la madrugada del 17 de marzo en el domicilio de la familia Lapacó, en la ciudad de Buenos Aires. Un grupo armado de doce personas irrumpió en la vivienda y secuestró a Butti, a Alejandra, a la madre de esta, Carmen Aguiar de Lapacó —referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora— y a un sobrino de la familia. Todos fueron trasladados al Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio "Club Atlético". Si bien Carmen y su sobrino fueron liberados días después, Marcelo y Alejandra fueron vistos allí por última vez el 24 de marzo de ese año.

En 1998 la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a partir de la causa por su desaparición, admitió el derecho de los familiares a buscar la verdad sobre las circunstancias de la desaparición y muerte de las víctimas de la represión ilegal. Aunque inicialmente el máximo tribunal rechazó pedidos de información a los organismos de seguridad, el caso sentó precedentes fundamentales para las posteriores luchas por el derecho a la verdad en el país.

El homenaje de hoy se realizará bajo la consigna "Arderá el amor, arderá la Memoria hasta que todo sea como lo soñamos". La comunidad sampedrina recordará así a uno de los tres estudiantes de Filosofía de la UBA que, tras ser detenidos en operativos simultáneos aquel marzo de 1977, continúan desaparecidos.

El 18 de octubre de 2024 fue colocada una baldosa con su nombre en la plaza Belgrano. Años antes, en 2018, el artista Jorge "Coqui" López pintó un mural para recordarlo en la primera cuadra de la calle Mitre, en un paredón que ya no está en pie.