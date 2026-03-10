Hallan una motocicleta abandonada en la vía pública e investigan su procedencia

Una motocicleta de 125 centímetros cúbicos fue hallada abandonada en la vía pública durante la noche de ayer, lo que motivó el inicio de una investigación por parte de las autoridades locales para determinar su procedencia, informaron hoy fuentes policiales.

El hallazgo se produjo luego de que personal policial fuera alertado a través de un llamado al sistema de emergencias 911 sobre la presencia de un vehículo sospechoso en la intersección de las calles Lucio Mansilla y M. Porta. De acuerdo con los testimonios recabados en el lugar, la motocicleta, una Gilera de color azul, habría sido dejada allí por un sujeto masculino alrededor de las 20:00 horas, quien se retiró del sitio de manera inmediata.

Al arribar al punto indicado, los efectivos procedieron a cursar los datos del rodado a través del sistema informático policial para verificar su estado legal. Si bien los registros consultados en el momento no arrojaron un pedido de secuestro activo ni una pertenencia inmediata asociada a un hecho delictivo reciente, las circunstancias del abandono motivaron su traslado preventivo.

El vehículo quedó secuestrado en la dependencia policial correspondiente bajo fines de resguardo y protección. En el caso tomó intervención la fiscalía en turno, que dispuso la apertura de las actuaciones de rigor para establecer la propiedad de la unidad y los motivos por los cuales fue abandonada en la vía pública.