Un detenido con un cuchillo en su poder

  Un joven de 23 años fue aprehendido en la tarde de ayer, luego de que efectivos policiales detectaran que circulaba por la vía pública portando un arma blanca entre sus pertenencias, informaron fuentes oficiales. El procedimiento tuvo lugar en la calle Mitre al 3000, donde personal policial que realizaba tareas de prevención y vigilancia interceptó al sujeto para una identificación de rutina. Durante la requisa superficial, los uniformados hallaron el elemento cortante, cuya portación en espacios públicos representa una infracción a las normas de seguridad y convivencia vigentes.

Hallan una motocicleta abandonada en la vía pública e investigan su procedencia

 


Una motocicleta de 125 centímetros cúbicos fue hallada abandonada en la vía pública durante la noche de ayer, lo que motivó el inicio de una investigación por parte de las autoridades locales para determinar su procedencia, informaron hoy fuentes policiales.

El hallazgo se produjo luego de que personal policial fuera alertado a través de un llamado al sistema de emergencias 911 sobre la presencia de un vehículo sospechoso en la intersección de las calles Lucio Mansilla y M. Porta. De acuerdo con los testimonios recabados en el lugar, la motocicleta, una Gilera de color azul, habría sido dejada allí por un sujeto masculino alrededor de las 20:00 horas, quien se retiró del sitio de manera inmediata.

Al arribar al punto indicado, los efectivos procedieron a cursar los datos del rodado a través del sistema informático policial para verificar su estado legal. Si bien los registros consultados en el momento no arrojaron un pedido de secuestro activo ni una pertenencia inmediata asociada a un hecho delictivo reciente, las circunstancias del abandono motivaron su traslado preventivo.

El vehículo quedó secuestrado en la dependencia policial correspondiente bajo fines de resguardo y protección. En el caso tomó intervención la fiscalía en turno, que dispuso la apertura de las actuaciones de rigor para establecer la propiedad de la unidad y los motivos por los cuales fue abandonada en la vía pública.