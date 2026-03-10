Un detenido con un cuchillo en su poder

Un joven de 23 años fue aprehendido en la tarde de ayer, luego de que efectivos policiales detectaran que circulaba por la vía pública portando un arma blanca entre sus pertenencias, informaron fuentes oficiales.

El procedimiento tuvo lugar en la calle Mitre al 3000, donde personal policial que realizaba tareas de prevención y vigilancia interceptó al sujeto para una identificación de rutina. Durante la requisa superficial, los uniformados hallaron el elemento cortante, cuya portación en espacios públicos representa una infracción a las normas de seguridad y convivencia vigentes.

Tras el hallazgo, el hombre fue trasladado a la dependencia policial correspondiente para cumplimentar los recaudos legales. El arma blanca fue secuestrada por las autoridades para ser incorporada como prueba en las actuaciones que se labraron por el hecho.

En el caso tomó intervención el Juzgado de Paz local, organismo que dispuso las medidas legales pertinentes y determinará las sanciones correspondientes para el aprehendido por la infracción cometida.