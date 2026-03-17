Hallan una garra fósil de un perezoso prehistórico juvenil en el Bajo del Tala

El Grupo Conservacionista de Fósiles de San Pedro informó el hallazgo y la recuperación de una falange ungueal, comúnmente denominada "garra", perteneciente a un perezoso terrestre prehistórico. La pieza fue localizada en el yacimiento de Campo Spósito, situado en la zona del Bajo del Tala, un área reconocida por su riqueza paleontológica.

Especialistas del Museo Paleontológico local lograron establecer que el ejemplar corresponde a un perezoso terrestre en plena etapa de desarrollo, probablemente del género Lestodon. Según las investigaciones, estas garras en estado adulto llegaban a medir más de 20 centímetros y cumplían funciones vitales para la supervivencia de la especie, siendo utilizadas como ganchos para alcanzar ramas de árboles o como herramientas de defensa ante amenazas.

Las dimensiones de la pieza recuperada indican que perteneció a un individuo muy joven, lo que permite a los investigadores obtener datos sobre el crecimiento y la morfología de estos animales durante su etapa temprana. Desde el equipo de investigación describieron el hallazgo como el rastro de "un cachorro caminando entre gigantes", en referencia al ecosistema de la megafauna que habitó la región hace miles de años.

El descubrimiento se suma al extenso catálogo de restos fósiles recuperados en Campo Spósito, consolidando al Bajo del Tala como uno de los sitios de referencia para el estudio de la fauna del Pleistoceno en la cuenca del Río Paraná. La pieza será acondicionada para su posterior exhibición en las salas del museo sampedrino.