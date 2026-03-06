Habilitaron el tránsito vehicular por el paso a nivel de Ruta 191

El bloque de concejales Acuerdo Vecinal, integrado por Martín Rivas, Fernando Negrete y Paula Fernández, elevó al presidente del Honorable Concejo Deliberante, Martín Baraybar, un proyecto de comunicación que propone una "Estrategia Integral de Articulación para el Empleo Joven y el Desarrollo Productivo Local" bajo la denominación "San Pedro Crea Futuro" . La iniciativa busca formalizar y potenciar el nexo entre la educación, la capacitación técnica y las demandas reales del sector privado en el distrito.
La Dirección de Tránsito de la Municipalidad de San Pedro confirmó que se reanudó esta mañana la circulación de vehículos a través del paso a nivel del acceso a la ciudad por Ruta 191.
Las obras realizadas por la autoridad ferroviaria nacional sobre las vías y el mejoramiento del pavimento se habían iniciado a fines de noviembre. Durante ese período, el transito de ingreso y salida fue desviado por calle Basavilbaso.
