Autoridades municipales y educativas coordinan acciones de prevención y acompañamiento para el "Último Primer Día"

Representantes de distintas áreas del municipio de San Pedro y autoridades educativas mantuvieron este viernes una reunión de articulación en la Casona de Turismo, con el objetivo de coordinar el operativo de seguridad y prevención ante los festejos estudiantiles por el denominado Último Primer Día (UPD).

El encuentro fue convocado por la Dirección de Educación local y contó con la participación de la Jefatura Distrital de Educación, las secretarías de Salud y Seguridad, e inspectoras y directivos de diversos establecimientos educativos de la ciudad.

Durante la jornada de trabajo, se definieron estrategias conjuntas para acompañar el desarrollo de las celebraciones, priorizando en todo momento el resguardo y la integridad física de las y los alumnos que inician su último año de formación secundaria.

La mesa de coordinación estuvo integrada por el director de Educación, Alan Ocampo; la jefa distrital de Educación, Lorena López; el secretario de Seguridad, Eduardo Álvarez, y la secretaria de Salud, Isabel Carrasco, junto a sus respectivos equipos técnicos y autoridades escolares.

Desde la comuna destacaron que este trabajo articulado busca establecer pautas de cuidado y prevención ante una fecha que se ha vuelto significativa para el calendario escolar, garantizando un entorno seguro para los jóvenes mediante la presencia estatal y el compromiso de las instituciones educativas.