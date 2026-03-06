El Paro Internacional de Mujeres afectará el dictado de clases el lunes por la adhesión de SUTEBA y ATE

 El dictado de clases en diversas escuelas del partido de San Pedro se verá afectado este lunes debido a la jornada de paro convocada en el marco del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. Si bien la conmemoración es el 8 de marzo, este año la medida de fuerza y las actividades de protesta se trasladaron al lunes 9. En el ámbito de la provincia de Buenos Aires, la medida cuenta con la adhesión formal del gremio SUTEBA, aunque desde la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) confirmaron que no se plegarán al cese de actividades. Ante este escenario de adhesión dispar, los equipos directivos y docentes iniciaron este viernes rondas de consultas internas para determinar el alcance del paro en cada establecimiento.

Autoridades municipales y educativas coordinan acciones de prevención y acompañamiento para el "Último Primer Día"

 


Representantes de distintas áreas del municipio de San Pedro y autoridades educativas mantuvieron este viernes una reunión de articulación en la Casona de Turismo, con el objetivo de coordinar el operativo de seguridad y prevención ante los festejos estudiantiles por el denominado Último Primer Día (UPD).

El encuentro fue convocado por la Dirección de Educación local y contó con la participación de la Jefatura Distrital de Educación, las secretarías de Salud y Seguridad, e inspectoras y directivos de diversos establecimientos educativos de la ciudad.

Durante la jornada de trabajo, se definieron estrategias conjuntas para acompañar el desarrollo de las celebraciones, priorizando en todo momento el resguardo y la integridad física de las y los alumnos que inician su último año de formación secundaria.

La mesa de coordinación estuvo integrada por el director de Educación, Alan Ocampo; la jefa distrital de Educación, Lorena López; el secretario de Seguridad, Eduardo Álvarez, y la secretaria de Salud, Isabel Carrasco, junto a sus respectivos equipos técnicos y autoridades escolares.

Desde la comuna destacaron que este trabajo articulado busca establecer pautas de cuidado y prevención ante una fecha que se ha vuelto significativa para el calendario escolar, garantizando un entorno seguro para los jóvenes mediante la presencia estatal y el compromiso de las instituciones educativas.