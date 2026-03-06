Autoridades municipales y educativas coordinan acciones de prevención y acompañamiento para el "Último Primer Día"
Representantes de distintas áreas del municipio de San Pedro y autoridades educativas mantuvieron este viernes una reunión de articulación en la Casona de Turismo, con el objetivo de coordinar el operativo de seguridad y prevención ante los festejos estudiantiles por el denominado Último Primer Día (UPD).
Durante la jornada de trabajo, se definieron estrategias conjuntas para acompañar el desarrollo de las celebraciones, priorizando en todo momento el resguardo y la integridad física de las y los alumnos que inician su último año de formación secundaria.
La mesa de coordinación estuvo integrada por el director de Educación, Alan Ocampo; la jefa distrital de Educación, Lorena López; el secretario de Seguridad, Eduardo Álvarez, y la secretaria de Salud, Isabel Carrasco, junto a sus respectivos equipos técnicos y autoridades escolares.
Desde la comuna destacaron que este trabajo articulado busca establecer pautas de cuidado y prevención ante una fecha que se ha vuelto significativa para el calendario escolar, garantizando un entorno seguro para los jóvenes mediante la presencia estatal y el compromiso de las instituciones educativas.
