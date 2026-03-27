Gremios docentes reclaman adelantar el pago de sueldos ante el cronograma de abril

La Tesorería General de la provincia de Buenos Aires oficializó el cronograma de pagos de haberes correspondientes al mes de marzo para los trabajadores de la administración pública bonaerense. La difusión del calendario generó el rechazo de los gremios docentes, quienes solicitaron el adelantamiento del cobro tras advertir que la fecha estipulada impactará negativamente en la economía de los trabajadores debido a la extensión de los plazos por los feriados de Semana Santa.

Según el esquema vigente, el personal de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) y de la Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada (DiPrEGep) percibirá sus sueldos el próximo 9 de abril. Ante esta situación, el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) elevó una misiva a la titular de la cartera educativa, Flavia Terigi, para requerir que el pago se haga efectivo el 6 de abril.

Desde las organizaciones gremiales argumentaron que esperar hasta el día 9 para el cobro de haberes implicaría un periodo excesivamente extenso que afectaría la realidad socioeconómica del sector educativo. Hasta el momento, la administración provincial no ha brindado una respuesta formal al pedido ni se han introducido modificaciones en el cronograma de la Tesorería.

De acuerdo con la planificación oficial, el pago de haberes comenzará el 31 de marzo con los agentes de OCEBA, la Dirección de Vialidad y el Instituto de la Vivienda. El 1 de abril continuará con el Ministerio de Seguridad, el Servicio Penitenciario, el Patronato de Liberados, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, Lotería y Casinos, y el organismo de Niñez y Adolescencia.

El cronograma se retomará tras los feriados: el 6 de abril será el turno del Ministerio de Salud y los jubilados de la Policía; el 7 de abril cobrarán agentes de otras 38 dependencias, y el 8 de abril se acreditarán los haberes del Poder Judicial. De no mediar cambios, el sector docente cerrará el calendario de pagos el jueves 9 de abril.