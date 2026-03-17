Gino Pichetti y Catalina Gómez clasificaron al Mundial y al Europeo de Optimist

Los representantes del Club Náutico San Pedro obtuvieron excelentes resultados durante la edición 2026 del Río de la Plata Vela Fest, logrando plazas para las competencias internacionales más importantes de la categoría. En el marco de la segunda etapa del selectivo nacional, Gino Pichetti alcanzó el pasaje al Campeonato Mundial, mientras que Catalina Gómez hizo lo propio para el certamen Europeo.

Pichetti se consolidó en el segundo puesto de la clasificación general, lo que le otorgó una de las cinco plazas disponibles para la cita mundialista que se desarrollará en Tánger, Marruecos, entre el 18 y el 28 de junio de este año. Por su parte, Gómez finalizó en la novena posición, asegurando su lugar en la delegación argentina que competirá en el Campeonato Europeo en Gdynia, Polonia, previsto para fines de julio.

La delegación sampedrina, bajo la conducción técnica del entrenador Lautaro Corti, completó una destacada actuación con la participación de otros seis navegantes en los puestos de vanguardia del selectivo. Lucía Peciña Gualdoni finalizó en el puesto 36°, seguida por Felipe Blas en la ubicación 55° y Donato Pichetti en el lugar 67°. La nómina de competidores locales se completó con Lola Barceló (70°), Iván Agustín Hidalgo (90°) y Aimé Barceló (98°).

Desde la subcomisión de náutica de la institución destacaron que, si bien restan nuevas instancias clasificatorias para otras competencias internacionales como el Norteamericano, estos resultados iniciales marcan un auspicioso comienzo de temporada para la escuela de vela local. Las clasificaciones obtenidas ratifican el nivel competitivo de los timoneles de San Pedro en el escenario náutico nacional.