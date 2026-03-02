Fuerte demanda y vigilia de 24 horas para la inscripción en los cursos del Centro de Formación Laboral 401

Una inusual demanda se registró en las últimas horas para las inscripciones en los cursos del Centro de Formación Laboral (CFL) 401. Decenas de aspirantes montaron una guardia de 24 horas sobre la vereda de la calle Las Heras 695 para asegurarse una de las vacantes disponibles.

Pese a que la inscripción para otros cursos se realizó durante toda la última semana, la expectativa por la oferta académica llevó a que los primeros interesados comenzaran a formar fila a las 8 de la mañana del domingo, para garantizar su ingreso a las capacitaciones que comenzaron a otorgarse formalmente este lunes. Ante la magnitud de la concurrencia, el director de Educación, Alan Ocampo, y la responsable del CFL, Florencia Freixedes, se presentaron en el lugar durante la jornada de ayer para proponer una alternativa que evitara la espera a la intemperie.

Las autoridades ofrecieron realizar una anotación previa de todos los presentes para luego definir los cupos mediante un sorteo. Sin embargo, la propuesta fue rechazada por los propios inscriptos, quienes prefirieron mantener el orden de llegada tras haber pasado gran parte del día en el lugar.

La fuerte concurrencia se explica, en gran medida, por la presencia de auxiliares de educación. Muchos de estos aspirantes buscan realizar los cursos técnicos para sumar puntaje en los listados oficiales, lo que les permite escalar posiciones y acceder con mayor facilidad a cargos titulares o suplencias en el sistema educativo bonaerense.

Cabe destacar que cada uno de los talleres cuenta con un cupo limitado de 25 vacantes. Durante la jornada de este lunes, la inscripción se centró en los cursos de Operador/a en elaboración de conservas de frutas y hortalizas, Elaboración de Alfajores Regionales, Cocina libre de gluten, Elaboración de alimentos a base de productos de soja y Elaborador de pastas alimenticias.

El cronograma finalziará este martes de 9 a 12 horas con las inscripciones para los talleres de Cocinero/a para Comedor Escolar, Elaborador/a de pastas alimenticias y una nueva comisión de Cocina libre de gluten.

Si bien el trámite continuará realizándose en el edificio de calle Las Heras, el dictado de esos talleres será en el Centro Integrador Comunitario (CIC), ubicado Casella y Hermano Indio.