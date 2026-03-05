Fortalecimiento del SAE: Funcionarios municipales y provinciales coordinan mejoras en la asistencia nutricional escolar

El director municipal de Educación, Alan Ocampo, y el flamante presidente del Consejo Escolar, Nazareno Zitta, mantuvieron una reunión de trabajo con el director provincial del Sistema Alimentario Escolar (SAE), Juan Sorrentino, con el eje puesto en la optimización de la asistencia nutricional en los establecimientos educativos.

Del encuentro, que se desarrolló en la capital provincial, participó también Julián Martínez, coordinador regional del programa bonaerense. Durante la jornada, los funcionarios analizaron el estado actual de la prestación y diagramaron esquemas para el fortalecimiento de las partidas destinadas a los alumnos y alumnas de la jurisdicción.

La mesa de diálogo permitió establecer criterios comunes para la mejora de la calidad de los menúes y el refuerzo de la logística de distribución. Según destacaron las autoridades locales tras la reunión, el objetivo central de esta articulación entre el municipio y la Provincia es garantizar que cada estudiante reciba el apoyo nutricional adecuado para acompañar su proceso de aprendizaje.

Por su parte, los representantes del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad ratificaron el compromiso de seguir trabajando de manera territorial junto a los consejos escolares para asegurar la transparencia y eficiencia del programa. La agenda conjunta continuará con nuevos relevamientos técnicos en los comedores del distrito para supervisar el impacto de las mejoras acordadas.