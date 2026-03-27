Finalizó el cronograma de atención descentralizada del área de Discapacidad con más de 250 consultas resueltas

El área de Discapacidad de la Municipalidad de San Pedro concluyó este jueves el cronograma de atención descentralizada correspondiente al mes de marzo, una iniciativa que permitió el asesoramiento y acompañamiento territorial para trámites vinculados al Certificado Único de Discapacidad (CUD).

La jornada de cierre tuvo lugar en la sede de la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad, en la intersección de las calles Rivadavia y Oliveira Cezar. Esta última instancia completó un esquema de operativos que durante las últimas semanas incluyó puntos de atención en la Delegación Municipal de Santa Lucía, la sede de 1° de Mayo y el Centro de Integración Comunitaria (CIC).

Según el balance oficial de la dependencia, el recorrido territorial arrojó resultados significativos en cuanto al alcance del servicio. En la localidad de Santa Lucía se atendieron 52 personas y se otorgaron 12 turnos, mientras que en la sede de 1° de Mayo se registraron 24 consultas. Por su parte, en el CIC se asistió a 43 vecinos y se asignaron 9 turnos adicionales.

En lo que respecta a las dos jornadas de operativos realizadas específicamente en el área de Discapacidad, el reporte indica que 132 personas recibieron atención y se asignaron 38 turnos. En términos generales, el dispositivo mensual resolvió un total de 251 consultas y facilitó la asignación de 59 turnos para dar continuidad a los trámites pertinentes.

Las autoridades destacaron que, en el transcurso del mes, también se gestionaron y otorgaron 28 Pases Libres Multimodal. Esta modalidad de trabajo descentralizado busca facilitar el acceso a la información y la orientación administrativa en distintas zonas del partido, reduciendo las barreras geográficas para los vecinos y vecinas.

Desde el municipio adelantaron que la atención en territorio continuará durante el mes de abril. El nuevo cronograma, con las sedes y horarios confirmados para el próximo período, será informado a la comunidad en los próximos días.