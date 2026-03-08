Familias de personas con TEA en San Pedro denuncian: "La negación de la discapacidad es una política de estado"

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el grupo de familias TGD Padres TEA San Pedro Red Federal emitió un duro documento en el que denunciaron el "estado de vulnerabilidad" de las mujeres cuidadoras y la "negación de la discapacidad como política de Estado" por parte del Gobierno nacional.

A través de un comunicado que representa a gran parte del colectivo local, la organización apuntó contra la actual gestión nacional y las autoridades de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El texto afirma que, para el actual modelo, "la negación de la discapacidad es una política de Estado" y denunció que las familias se encuentran "creíblemente vulneradas, estereotipadas y expuestas 24/7 a todo y en todo momento".

La entidad también dirigió sus reclamos al ámbito local, solicitando al Ejecutivo municipal y al Concejo Deliberante un "mayor acompañamiento y representación". En ese sentido, señalaron que "parecería que para las personas con discapacidad están todos del mismo lado, ya no nos nombran más, se olvidaron de los discursos de campaña".

Asimismo, el documento advirtió sobre el impacto de la reforma laboral en las mujeres cuidadoras, criticando la extensión de la edad jubilatoria y el incumplimiento del cupo laboral para personas con discapacidad. "Las mujeres cuidadoras primarias no somos reconocidas desde nuestro hacer y nuestra responsabilidad", subrayaron, al tiempo que exigieron la reglamentación de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Finalmente, el grupo de padres y familias reafirmó su voluntad de lucha frente a lo que consideran un ensañamiento con los sectores más frágiles: "A los representantes del Gobierno nacional le decimos que es de muy cobarde ensañarse con el sector más vulnerable de la sociedad", concluye el texto.

A continuación, se reproduce el comunicado completo:

Comunicado de TGD Padres TEA San Pedro Red Federal – 8 de marzo de 2026

Desde el grupo de familias TGD padres TEA San Pedro Red Federal, y también en representación de gran parte del colectivo de discapacidad en nuestra ciudad, queremos representarnos en el rol de la mujer y cuidadoras primarias con la discapacidad, bajo éste modelo y en éste preciso momento social.

Podemos decir que para el presidente somos la NADA misma, para éste modelo de gobierno a lo largo y a lo ancho del país, la negación de la discapacidad ES una política de estado. Sin embargo somos la 4ta. Caja en la economía del país, y SU única hermana mujer no puede ni tiene cómo justificar xq sé quedaba con el 3% de coimas en la ANDIS. Agencia nacional de discapacidad , donde fueron responsables el Dr. Diego Spagñolo, Ex presidente y la Dra. Romina Nuñez, Ex vice directora, también ex madre de la Red de familias TEA provincial y madre de una persona con autismo. Entre más corruptos/as.

Podemos decir que estamos creíblemente vulneradas, estereotipadas, expuestas 24/7 a todo y en todo momento. No somos víctimas, somos quienes gobierno tras gobierno, pero particularmente en éste venimos luchando y resistiendo incansablemente nuestros derechos.

También tenemos que decir que en modelos de gobierno como éste es donde se ponen en evidencia las traiciones, quién podría imaginar que madres cuidadoras primarias e importantes funcionarios provinciales iban a unirse, para negociar proyectos que benefician a gran parte de nuestro hijos/as, poniendo intereses personales de manifiesto….

Somos las mujeres de la discapacidad, las q muchas veces somos vistas, juzgadas y hasta victimizadas x otras mujeres… Somos las mujeres de la discapacidad las que acompañamos la lucha de la EMERGENCIA en DISCAPACIDAD y exigimos que el gobierno dejé de reírse de nuestros derechos, cumpla con lo sancionado y reglamente de una vez x todas la LEY de emergencia, es inaceptable lo q el presidente está haciendo ES inconstitucional desde todo lugar.

La reforma laboral NO marca modificación alguna para las personas con discapacidad y menos aún para las mujeres con discapacidad. Cuando sabemos que no alcanza ni es justo y muchas veces NO sé cumple con el cupo de inserción laboral del 1 al 4%.... Las mujeres cuidadoras primarias NO SOMOS reconocidas desde nuestro hacer y nuestra responsabilidad, mucho menos ahora que la reforma laboral extendió la edad jubilatoria y quita beneficios conyugales….

Al Estado municipal le pedimos mayor acompañamiento y representación, parecería que para las personas con discapacidad están todos del mismo lado, ya no nos nombran más, sé olvidaron de los discursos de campaña, no viven ni ven nuestras realidades.

Cómo estamos las mujeres con discapacidad?? y de la discapacidad en nuestra ciudad??? Todos miran para otros lados, somos las mujeres, las madres, las abuelas, las hermanas, las vecinas, las profesionales, las mujeres de la discapacidad…las q hoy nos plantamos y decimos acá estamos presente, representando y exigiendo, luchando y resistiendo.

Pedimos a nuestro intendente, concejales y secretarios de las distintas áreas municipales, que empaticen con nuestra causa y con el amplio colectivo de discapacidad, trabajando y haciendo en beneficio de la discapacidad. Pudimos reunirnos con concejales de los bloques de Fuerza Patria y acuerdo ciudadano. Hemos presentado proyectos y adhesiones provinciales. Esperamos el mayor compromiso, ya que las familias vivimos situaciones muy complejas y dolorosas x falta de empatía e información.

Las familias sufrimos diaria y permanentemente situaciones de violencia y/ó discriminación, nuestros hijos en el ámbito escolar también son discriminados, estigmatizadas y muchas veces se vulneran sus derechos. Esto ocasiona un sin fín de desregulaciones en todo el entorno de la persona con discapacidad, particularmente en las madres… Muchos profesionales de la salud y de la educación desestiman ó subestiman a las madres ó cuidadora a cargo, cuando buscamos respuestas ó posibles soluciones.

Pedimos al área de discapacidad mayor compromiso, ya que no vemos el acompañamiento y particularmente nunca nos hemos reunido a dialogar ni las familias TEA, ni otras agrupaciones que estemos enterados…

No somos invisibles, somos las innombrables, somos las mal vistas, somos las desprolijas, las etiquetadas y señaladas, las desvergonzada, somos las q NUNCA vamos a callar. A los representantes del Gobierno nacional le decimos que es de muy cobarde enzañarse con el sector más vulnerable de la sociedad.

Tengamos bien presente que nada es para siempre, que la unión hace la fuerza, que la justicia social existe y que nuestros derechos no sé negocian ni sé resignan!!! Arriba las mujeres, hoy y siempre sigamos de pie defendiendo los derechos que supimos conseguir. Donde hay una necesidad hay un derecho…

Muchas Gracias!!!