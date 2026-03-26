Proyecto para adherir a la Ley que asegura servicios esenciales a clubes, escuelas y hospitales

El Concejo Deliberante analiza un proyecto de ordenanza para adherir al municipio a la Ley Provincial N.º 15.553, la cual garantiza la continuidad de los servicios públicos esenciales para asociaciones civiles, establecimientos educativos y sanitarios de gestión pública, incluso en situaciones de mora en el pago. La iniciativa, presentada por el bloque de Unión por la Patria, busca asegurar el suministro de energía eléctrica, agua potable, cloacas y gas a instituciones sin fines de lucro debidamente inscriptas, así como a dependencias municipales y escuelas. La normativa provincial, a la cual se busca sumar al distrito, reconoce a estos servicios como derechos básicos para el funcionamiento de entidades que prestan actividades de bien público en la comunidad.

Ex soldados presentan en San Pedro un proyecto de ley nacional para el reconocimiento de su Veteranía de Guerra


Referentes de agrupaciones de exsoldados conscriptos y convocados durante el conflicto bélico de 1982 realizarán este jueves en San Pedro una conferencia de prensa zonal para visibilizar sus reclamos históricos y presentar los lineamientos de un nuevo proyecto de ley nacional. 
La actividad, impulsada por la Convocatoria Federal de Veteranos de Guerra de la República Argentina y la Agrupación 101 Malvinas San Pedro, busca el reconocimiento oficial de aquellos efectivos que hasta la fecha no han sido incluidos en los padrones de veteranía.

La jornada informativa se desarrollará a partir de las 18:00 en las instalaciones del Club de Pescadores y Náutica de San Pedro. Los referentes destacaron que este tipo de acciones federales son fundamentales para "romper el cerco informativo" y lograr una respuesta definitiva por parte de los gobiernos provinciales y nacionales ante reclamos postergados que incluyen censos actualizados y reparaciones para los familiares de los fallecidos.

El encuentro contará con la participación de representantes de las ciudades de Rosario, Santa Fe, Mercedes, Salto, Arrecifes, San Nicolás, Ramallo y Baradero. Según indicaron los organizadores, el objetivo central es informar a la ciudadanía sobre la lucha que mantienen desde hace 44 años por el reconocimiento de su condición de veteranos de guerra, el acceso a una pensión honorífica y la declaración de una emergencia sanitaria para el sector.

En paralelo, se difundieron los detalles del Proyecto de Ley de Reconocimiento Moral e Histórico, que propone otorgar la jerarquía de "Veteranos de Guerra de la Nación Argentina" a los exsoldados conscriptos que fueron destacados desde sus unidades hacia el sur del territorio nacional, así como a quienes prestaron servicio en unidades militares de todo el país entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982.

La iniciativa legislativa contempla la entrega de condecoraciones oficiales y el otorgamiento de una pensión honorífica mensual equivalente a tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles. Asimismo, establece un beneficio de "reparación y dignificación" para las clases 61, 62 y 63, y propone un sistema de financiamiento basado en asignaciones específicas aplicadas a sectores como el juego, el tabaco, los servicios de streaming y la renta financiera, entre otros.