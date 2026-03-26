Ex soldados presentan en San Pedro un proyecto de ley nacional para el reconocimiento de su Veteranía de Guerra



Referentes de agrupaciones de exsoldados conscriptos y convocados durante el conflicto bélico de 1982 realizarán este jueves en San Pedro una conferencia de prensa zonal para visibilizar sus reclamos históricos y presentar los lineamientos de un nuevo proyecto de ley nacional. Referentes de agrupaciones de exsoldados conscriptos y convocados durante el conflicto bélico de 1982 realizarán este jueves en San Pedro una conferencia de prensa zonal para visibilizar sus reclamos históricos y presentar los lineamientos de un nuevo proyecto de ley nacional.

La actividad, impulsada por la Convocatoria Federal de Veteranos de Guerra de la República Argentina y la Agrupación 101 Malvinas San Pedro, busca el reconocimiento oficial de aquellos efectivos que hasta la fecha no han sido incluidos en los padrones de veteranía.

La jornada informativa se desarrollará a partir de las 18:00 en las instalaciones del Club de Pescadores y Náutica de San Pedro. Los referentes destacaron que este tipo de acciones federales son fundamentales para "romper el cerco informativo" y lograr una respuesta definitiva por parte de los gobiernos provinciales y nacionales ante reclamos postergados que incluyen censos actualizados y reparaciones para los familiares de los fallecidos.

El encuentro contará con la participación de representantes de las ciudades de Rosario, Santa Fe, Mercedes, Salto, Arrecifes, San Nicolás, Ramallo y Baradero. Según indicaron los organizadores, el objetivo central es informar a la ciudadanía sobre la lucha que mantienen desde hace 44 años por el reconocimiento de su condición de veteranos de guerra, el acceso a una pensión honorífica y la declaración de una emergencia sanitaria para el sector.

En paralelo, se difundieron los detalles del Proyecto de Ley de Reconocimiento Moral e Histórico, que propone otorgar la jerarquía de "Veteranos de Guerra de la Nación Argentina" a los exsoldados conscriptos que fueron destacados desde sus unidades hacia el sur del territorio nacional, así como a quienes prestaron servicio en unidades militares de todo el país entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982.

La iniciativa legislativa contempla la entrega de condecoraciones oficiales y el otorgamiento de una pensión honorífica mensual equivalente a tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles. Asimismo, establece un beneficio de "reparación y dignificación" para las clases 61, 62 y 63, y propone un sistema de financiamiento basado en asignaciones específicas aplicadas a sectores como el juego, el tabaco, los servicios de streaming y la renta financiera, entre otros.



