Estación Transformadora Industrial: Empresarios interesados en la obra estuvieron en San Pedro

La Dirección Provincial de Energía coordinó una visita técnica al predio donde se emplazará la futura Estación Transformadora San Pedro Industrial, una instancia clave dentro del proceso licitatorio para esta obra de infraestructura energética estratégica.

La actividad formó parte del procedimiento administrativo habitual para que las empresas interesadas en la ejecución del proyecto reconozcan el terreno y profundicen en las características técnicas de la obra. El encuentro se produce tras el reciente anuncio del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, respecto al llamado a licitación para este emprendimiento.

Durante la jornada, representantes de firmas provenientes de distintos puntos del país participaron de una reunión informativa donde se brindaron detalles técnicos y administrativos que complementan los pliegos licitatorios. El proyecto busca garantizar una expansión significativa de la capacidad eléctrica para San Pedro y su zona de influencia, respondiendo a la demanda del sector productivo regional.

De la recorrida participaron también autoridades del Consejo de Administración de la cooperativa local COOPSER, encabezadas por su presidente Iván Groppo y el secretario Alberto Díaz, junto a profesionales del equipo técnico de la entidad.

La construcción de la Estación Transformadora es considerada una pieza fundamental para el desarrollo industrial de la zona, permitiendo mejorar la estabilidad del servicio y brindar el soporte necesario para el crecimiento de emprendimientos locales y regionales.