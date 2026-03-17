Escalaron un muro para robar cemento de una obra y terminaron detenidos

Un operativo policial terminó anoche en la aprehensión de dos hombres que, tras vulnerar el cerramiento de una obra en construcción mediante escalamiento, intentaban huir con materiales de construcción. El hecho fue detectado gracias a un rápido aviso al sistema de emergencias 911, que permitió interceptar a los sospechosos en plena fuga.

La intervención policial se centró en el accionar delictivo de los sujetos, de 23 y 29 años, quienes habían logrado ingresar al predio tras sortear obstáculos físicos de altura. Una vez dentro, se apoderaron de varias bolsas de cemento y emprendieron la retirada, momento en el que fueron divisados por el personal de la Estación de Policía Comunal que patrullaba la zona tras el alerta recibido.

Al ser interceptados, los hombres transportaban el material sustraído, elemento que se convirtió en la prueba principal del ilícito. La metodología empleada para acceder al botín —el salto de muros o cercas— fue determinante para la tipificación legal del caso, elevando la gravedad de la figura penal que se les imputa.

Los aprehendidos fueron trasladados a la sede policial, donde quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 7 local. Se les notificó el inicio de una causa caratulada como "Hurto agravado por escalamiento", y permanecen alojados en la dependencia a la espera de las próximas directivas judiciales que definan su situación procesal.