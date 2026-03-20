Entregaron diplomas a los primeros egresados de la formación universitaria pública en San Pedro

El Salón Dorado del Palacio Municipal fue el escenario de la entrega de certificados a los primeros egresados de la Diplomatura en Administración y Gestión Industrial, una propuesta académica dictada por la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS).

La iniciativa se desarrolló en el marco del Programa Puentes y representa un avance en la consolidación del Polo Universitario local. Esta formación de carácter público y gratuito constituye la primera cohorte de egresados bajo esta modalidad en la ciudad, orientada a fortalecer las capacidades técnicas y de gestión en el sector industrial de la región.

Desde la organización destacaron que este paso resulta fundamental para ampliar las oportunidades de estudio de nivel superior en San Pedro, permitiendo que los alumnos accedan a trayectos formativos universitarios sin necesidad de trasladarse a otras jurisdicciones.