Emiten alerta amarillo por tormentas fuertes y viento para la zona durante el miércoles

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta de nivel amarillo por tormentas de variada intensidad que afectará a los partidos de San Pedro, Baradero, Ramallo y San Nicolás. El fenómeno climático está previsto para la tarde y noche de este miércoles, extendiéndose hasta la madrugada del jueves.

Según el organismo oficial, el área será alcanzada por lluvias y tormentas, algunas de las cuales podrían ser localmente fuertes. El reporte advierte que estas condiciones estarán acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones en períodos cortos, además de una intensa actividad eléctrica.

Las autoridades meteorológicas indicaron que no se descarta la caída ocasional de granizo y la presencia de ráfagas de viento que podrían alcanzar los 80 km/h. En cuanto al volumen de agua, se estiman valores de precipitación acumulada de entre 30 y 70 mm, cifras que podrían ser superadas de manera puntual en algunos sectores de la región norte bonaerense.

Vale resaltar que gran parte del territorio bonaerense estará desde mañana en alerta naranja.

Ante la vigencia del alerta, se recomienda a la población de las localidades afectadas tomar los recaudos necesarios, tales como evitar la circulación innecesaria durante el desarrollo de las tormentas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse informados a través de los canales oficiales de Defensa Civil y los municipios locales.