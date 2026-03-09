El Último Primer Día del secundario se desarrolla sin incidentes

Alumnos que comienzan a transitar su año final en el nivel secundario desarrollan hoy las actividades del Último Primer Día de clases.

Los festejos se iniciaron anoche, con fiestas en distintos puntos de la ciudad y zona de quintas que se extendieron durante toda la noche, acompañadas en su gran mayoría por padres que se organizaron para evitar desbordes.

En algunos establecimientos, como la Escuela Normal, la decisión de las autoridades fue variar el horario de ingreso del resto de los años, para evitar que los más chicos se crucen con quienes participan del UPM.

Además, bajo la coordinación de la Secretaría de Seguridad, se realizaron reuniones con autoridades educativas en las que se consensuó un servicio preventivo con patrullajes en los alrededores de los colegios y un alerta en el servicio de emergencias médicas.

Las medidas comenzaron a adoptarse en los últimos años, luego de una serie de incidentes entre alumnos de diferentes colegios y episodios que terminaron con destrozos en lo edificios escolares.



