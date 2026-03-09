El Municipio encabezó un acto por el Día de la Mujer y presentó datos sobre atención de violencias

El Municipio de San Pedro realizó un acto por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora en el Paseo Agenor Almada. La actividad fue encabezada por la secretaria de Gobierno, Candelaria Cuscuela, en representación del intendente Cecilio Salazar, y la subsecretaria de Políticas de Género, Mujeres y Diversidad, Laura Monfasani. ​Del encuentro participaron el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Martín Baraybar, concejales, integrantes del equipo de gobierno, miembros del Consejo Escolar y referentes de distintas áreas municipales. Durante la jornada se abordaron los lineamientos del Estado local en materia de promoción de derechos y prevención de las violencias. ​Laura Monfasani se refirió al marco en el que se desarrollan las políticas de género y señaló que la fecha permite exponer el rol del Estado en el acompañamiento y la garantía de derechos. En ese contexto, mencionó el trabajo coordinado entre el Municipio, la Provincia y las organizaciones terr...

Aprehendieron a un joven que circulaba en una moto robada y con envoltorios de cocaína en su poder


 Un joven de 21 años fue aprehendido en las últimas horas en la intersección de las calles Italia y Bartolomé Mitre, tras ser interceptado por personal policial mientras circulaba en una motocicleta robada y en posesión de estupefacientes.

Durante el operativo, los efectivos constataron que el sujeto se movilizaba en una Yamaha YBR 125 cc de color negro, sin dominio colocado. Al verificar los datos del rodado, el sistema informático reveló un pedido de secuestro activo del 4 de marzo, en el marco de una causa por robo agravado a solicitud de la fiscalía local.

Asimismo, al realizar la requisa correspondiente, el personal policial halló en poder del aprehendido diez envoltorios de nylon que contenían una sustancia blanca similar al clorhidrato de cocaína, con un pesaje total de 2,4 gramos.

La fiscalía interviniente dispuso la notificación de la causa por encubrimiento y tenencia de estupefacientes, además del secuestro de la sustancia y el traslado del vehículo a depósito judicial. El imputado permanece alojado en el sector de calabozos a la espera de su remisión a sede fiscal.