Aprehendieron a un joven que circulaba en una moto robada y con envoltorios de cocaína en su poder

Un joven de 21 años fue aprehendido en las últimas horas en la intersección de las calles Italia y Bartolomé Mitre, tras ser interceptado por personal policial mientras circulaba en una motocicleta robada y en posesión de estupefacientes.

Durante el operativo, los efectivos constataron que el sujeto se movilizaba en una Yamaha YBR 125 cc de color negro, sin dominio colocado. Al verificar los datos del rodado, el sistema informático reveló un pedido de secuestro activo del 4 de marzo, en el marco de una causa por robo agravado a solicitud de la fiscalía local.

Asimismo, al realizar la requisa correspondiente, el personal policial halló en poder del aprehendido diez envoltorios de nylon que contenían una sustancia blanca similar al clorhidrato de cocaína, con un pesaje total de 2,4 gramos.

La fiscalía interviniente dispuso la notificación de la causa por encubrimiento y tenencia de estupefacientes, además del secuestro de la sustancia y el traslado del vehículo a depósito judicial. El imputado permanece alojado en el sector de calabozos a la espera de su remisión a sede fiscal.