El Servicio Meteorológico emitió un alerta amarillo por tormentas para el norte bonaerense

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó hoy un alerta de nivel amarillo para los distritos de San Pedro, Baradero, Ramallo y San Nicolás ante la previsión de tormentas de variada intensidad que afectarán la región durante las próximas horas. Según el reporte oficial del organismo, algunas de estas celdas podrían presentarse de manera localmente fuerte, generando complicaciones en el desarrollo de las actividades habituales.

El fenómeno climático estará caracterizado por una actividad eléctrica frecuente y la probabilidad de caída ocasional de granizo. Asimismo, el informe técnico advierte sobre la ocurrencia de lluvias abundantes en períodos cortos de tiempo y ráfagas de viento que podrían superar los 80 kilómetros por hora, lo que representa un riesgo potencial para la estabilidad de estructuras ligeras y el arbolado público.

En cuanto a los registros pluviométricos, los especialistas prevén valores de precipitación acumulada de entre 25 y 50 milímetros, aunque no descartan que estas cifras sean superadas de forma puntual en sectores específicos de las localidades mencionadas. Ante este escenario, las autoridades de Defensa Civil de la zona recomendaron a la población evitar sacar los residuos, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse informados a través de los canales oficiales.