El sampedrino Mateo Parera brilla con Boca en el Mundial de Clubes Sub 12 en Madrid (Videos)

El futbolista sampedrino Mateo Parera se destaca como una de las figuras principales en el Mundial de Clubes Sub 12 que se desarrolla en Madrid, España. El juvenil, surgido de las divisiones inferiores del club Independencia de San Pedro, integra la delegación de Boca Juniors, institución que lo fichó recientemente para continuar su formación deportiva.

El conjunto xeneize se impuso con autoridad ante el Inter Miami de Estados Unidos por 4 a 0. Parera fue el protagonista excluyente del encuentro al convertir dos de los tantos de la goleada, actuación que lo posicionó como el jugador más valioso del partido.

Mundial de Clubes Sub 12 - Grupo A

Categoría 2014



⚽️ Mateo Nicolás Parera tras la recuperación de Román Fioretto

⚽️ Román Fioretto de penal

⚽️ Mateo Nicolás Parera tras otra recuperación y pase de Román Fioretto

⚽️ Buena definición de Tobías Flores Pinto



Boca 4 - Inter Miami 0 https://t.co/WfHZIqvBXf pic.twitter.com/nKrFK9A72C — David Ganga (@davidgangaf) March 26, 2026

Previamente, el atacante sampedrino había tenido una destacada participación en el duelo frente al Flamengo de Brasil. Pese a la derrota de su equipo, Parera generó las situaciones más claras de peligro al estrellar dos remates en los postes, ratificando el buen nivel que lo llevó a ser incorporado por Boca luego de ser parte del Seleccionado categoría 2014 que se consagró campeón del Provincial de San Nicolás el año pasado.

Mundial de Clubes Sub 12 - Grupo A

Categoría 2014



⚽️ Mateo Nicolás Parera tras la recuperación de Román Fioretto

⚽️ Román Fioretto de penal

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⚽️ Buena definición de Tobías Flores Pinto



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La agenda para el representante de San Pedro continuará este viernes con una edición juvenil del superclásico del fútbol argentino. Boca Juniors se enfrentará a River Plate en un cruce que genera gran expectativa en el marco de la competencia que reúne a las mejores canteras del mundo en territorio español.