El Polo Universitario entrega los diplomas a sus primeros egresados de la Diplomatura en Gestión Industrial

El Polo Universitario de San Pedro celebrará este viernes la entrega de certificados a los primeros egresados y egresadas de su oferta académica pública y gratuita. El acto formal tendrá lugar a las 18.00 en el Salón Dorado Municipal, ubicado en Pellegrini 150.

La ceremonia corresponde a la culminación de la Diplomatura en Administración y Gestión Industrial, una formación dictada por la Universidad Nacional de General Sarmiento en articulación con el Programa Puentes, una iniciativa de la Jefatura de Asesores del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires destinada a ampliar el acceso a la educación superior en el territorio bonaerense.

Desde el municipio destacaron que es la primera cohorte que finaliza sus estudios bajo este esquema de integración territorial universitaria. La implementación de estas carreras busca dar respuesta a la demanda de formación técnica y profesional en la región, permitiendo que los estudiantes completen sus trayectorias académicas sin necesidad de trasladarse a otros centros urbanos.

El evento contará con la presencia de autoridades municipales, representantes de la Universidad Nacional de General Sarmiento y referentes del Programa de Integración Territorial Universitaria (Puentes), quienes acompañarán a los nuevos profesionales en la recepción de sus diplomas tras completar este ciclo de formación orientado al sector industrial y administrativo.