El paro docente afecta el inicio del ciclo lectivo por primera vez en seis años

El inicio del ciclo lectivo 2026 en la provincia de Buenos Aires, previsto originalmente para este lunes 2 de marzo, se vio truncado por una medida de fuerza nacional que afecta tanto a establecimientos públicos como privados
La medida responde a un reclamo de recomposición salarial en un escenario donde el salario promedio del sector docente ha caído a su nivel más bajo en las últimas dos décadas
Desde la Gobernación bonaerense reconocieron la tensión existente en el sector, aunque manifestaron su voluntad de garantizar que las escuelas retomen la normalidad en los días subsiguientes
