El paro docente afecta el inicio del ciclo lectivo por primera vez en seis años

El inicio del ciclo lectivo 2026 en la provincia de Buenos Aires, previsto originalmente para este lunes 2 de marzo, se vio truncado por una medida de fuerza nacional que afecta tanto a establecimientos públicos como privados

.

El paro, convocado por las confederaciones CTERA, UDA, CEA, AMET y el gremio de docentes privados SADOP, rompe con una racha de seis años de inicios de clases normales en el distrito más grande del país

La medida responde a un reclamo de recomposición salarial en un escenario donde el salario promedio del sector docente ha caído a su nivel más bajo en las últimas dos décadas . El Frente de Unidad Gremial Docente (FUGD) ya había manifestado su disconformidad tras rechazar una propuesta oficial de incremento del 3% para el mes de enero, que incluía apenas un 1,5% retroactivo a diciembre, calificándola de "insuficiente" frente a la inflación imperante .

Desde la Gobernación bonaerense reconocieron la tensión existente en el sector, aunque manifestaron su voluntad de garantizar que las escuelas retomen la normalidad en los días subsiguientes . Con el objetivo de destrabar el conflicto, las autoridades convocaron a una nueva mesa paritaria para el próximo miércoles 4 de marzo a las 11 horas . El tiempo para alcanzar un acuerdo es crítico, ya que el esquema salarial definitivo debe estar resuelto antes del 13 de marzo para poder proceder con la liquidación de los haberes correspondientes