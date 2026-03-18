El Municipio y el Consejo Escolar iniciaron la entrega de mobiliario en instituciones educativas del distrito

El Municipio de San Pedro, en un trabajo conjunto con el Consejo Escolar, inició una primera etapa de entrega de mobiliario destinado a diversas instituciones educativas del distrito. La medida, que busca dar respuesta a necesidades concretas de infraestructura, contempla en esta instancia la distribución de aproximadamente 170 sillas y 120 mesas.

La iniciativa se desarrolla en el marco de una articulación estratégica con la Subsecretaría de Infraestructura Escolar, dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Según informaron las autoridades locales, el equipamiento comenzó a repartirse en establecimientos que presentan requerimientos urgentes de renovación de sus aulas.

Entre las primeras instituciones alcanzadas por la distribución se encuentran la Escuela N° 14, la Escuela N° 48, la Escuela de Educación Secundaria Técnica, y la Escuela N° 7. Asimismo, se confirmó que otras entidades educativas del partido también recibirán mobiliario en los próximos días para completar el esquema previsto en esta fase inicial.

De la jornada de entrega participaron el director de Educación municipal, Alan Ocampo, junto al presidente del Consejo Escolar, Nazareno Zitta, y miembros del cuerpo de consejeros escolares. Los funcionarios supervisaron la logística de distribución y destacaron la importancia del trabajo mancomunado entre el Municipio, el órgano escolar y el Gobierno provincial para fortalecer las condiciones de aprendizaje en el territorio sampedrino.

Desde la Dirección de Educación señalaron que esta acción forma parte de un plan integral de acompañamiento a las escuelas, orientado a mejorar la infraestructura escolar y garantizar que los alumnos y docentes cuenten con los recursos básicos necesarios para el normal desarrollo del ciclo lectivo.