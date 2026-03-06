El Municipio recuperó 1.000 toneladas de reciclables y consolida el cierre de su basural a cielo abierto

La Dirección de Medio Ambiente dependiente de la Secretaría de Desarrollo Económico, anunció una profundización de sus políticas de reducción de residuos con el objetivo de consolidar la transición hacia un modelo de Relleno Sanitario y el cierre definitivo del basural a cielo abierto de la localidad.

Según los registros operativos oficiales, desde la puesta en marcha de la Planta Municipal de Separación y Valorización de Residuos en junio de 2023, se han recuperado aproximadamente 1.000 toneladas de materiales reciclables secos, logrando evitar que ese volumen de desechos termine en disposición final.

En cuanto a la estrategia de separación en origen, el esquema de "Puntos Verdes" fue redefinido recientemente tras registrarse hechos de vandalismo e incendios intencionales en dos campanas de recolección. Esta adecuación operativa permitió la incorporación de cuatro nuevos barrios, alcanzando un total de 27 puntos de retiro activos en la actualidad.

Como resultado de este despliegue, el municipio registra hoy un recupero promedio de 5.500 kilos mensuales de plásticos, papel, cartón y vidrio. Estas cifras representan un crecimiento importante respecto al inicio de la herramienta en diciembre de 2023, cuando el promedio mensual se ubicaba en los 2.800 kilos.

Por otra parte, durante el presente ciclo lectivo se busca consolidar la línea de Educación Ambiental que fue implementada a fines de 2025. En ese contexto, las autoridades locales participaron de un encuentro convocado por el Consejo Escolar para unificar objetivos con las instituciones educativas. De sostenerse la planificación prevista para el mes de abril, se sumarán inicialmente 18 establecimientos escolares, lo que elevaría el total estimado a 45 puntos de retiro en todo el distrito.

Desde la comuna destacaron que, si bien una parte importante de la comunidad ya realiza la separación de reciclables en sus hogares, resulta fundamental ampliar la participación ciudadana para sostener la transformación del sistema. Esta política pública, que cuenta con el acompañamiento del Gobierno Provincial, busca no solo el saneamiento ambiental, sino también garantizar la continuidad laboral de los recuperadores urbanos bajo un esquema formal de economía circular.