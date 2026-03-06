El Paro Internacional de Mujeres afectará el dictado de clases el lunes por la adhesión de SUTEBA y ATE

El dictado de clases en diversas escuelas del partido de San Pedro se verá afectado este lunes debido a la jornada de paro convocada en el marco del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. Si bien la conmemoración es el 8 de marzo, este año la medida de fuerza y las actividades de protesta se trasladaron al lunes 9.

En el ámbito de la provincia de Buenos Aires, la medida cuenta con la adhesión formal del gremio SUTEBA, aunque desde la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) confirmaron que no se plegarán al cese de actividades. Ante este escenario de adhesión dispar, los equipos directivos y docentes iniciaron este viernes rondas de consultas internas para determinar el alcance del paro en cada establecimiento.

Se estima que durante el transcurso del fin de semana las instituciones educativas informarán a los padres y alumnos sobre el funcionamiento de las aulas. La situación se complejiza por la adhesión confirmada de las auxiliares de la educación nucleadas en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), gremio que, junto a la CTA, ratificó su convocatoria a la jornada de lucha.

La falta de personal auxiliar en los edificios escolares suele ser un factor determinante para el cierre de las escuelas por cuestiones de higiene y seguridad, independientemente de la presencia de los docentes frente a curso. Por tal motivo, las autoridades locales recomiendan a la comunidad educativa mantener el contacto con los canales oficiales de cada institución para conocer el estado de la actividad escolar hacia el inicio de la semana.