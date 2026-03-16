El Municipio destacó el operativo de emergencia y la labor del personal de salud tras el vuelco en la Ruta 9

La Municipalidad de San Pedro destacó el desempeño y el compromiso del personal de salud y de las fuerzas de seguridad que intervinieron en el masivo operativo de asistencia tras el vuelco de un micro de larga distancia en la Ruta Nacional 9, ocurrido durante la madrugada de este lunes a la altura de la localidad de Gobernador Castro.

Bajo el reconocimiento a "trabajadores y trabajadoras que son un orgullo", la comuna detalló el despliegue coordinado que permitió el traslado y la atención de los heridos. El dispositivo de emergencia incluyó al destacamento de Bomberos Voluntarios de Gobernador Castro, Defensa Civil, la Dirección de Tránsito, la Patrulla Urbana, Gendarmería Nacional, Corredores Viales y efectivos policiales.

Asimismo, se resaltó la labor del servicio de ambulancias de las localidades de Santa Lucía, Río Tala, Gobernador Castro y San Pedro, que trabajaron en red para evacuar la zona del siniestro en el kilómetro 178 de la autovía

En total, 32 pacientes ingresaron por el sector de Guardia del Hospital Municipal "Dr. Emilio Ruffa", donde médicos, enfermeros y personal administrativo desarrollaron una tarea incansable para dar respuesta a la demanda espontánea de múltiples traumatismos.

Al finalizar la jornada, las autoridades sanitarias informaron que la mayoría de los pasajeros ya fueron dados de alta. No obstante, el reporte oficial precisó que aún permanecen internados muy pocos pacientes: dos de ellos se encuentran en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI), mientras que un grupo reducido continúa en observación o a la espera de traslados gestionados a través de sus respectivas obras sociales.