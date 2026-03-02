El IPS recordó el vencimiento para la entrega de carpetas cuatrimestrales de colegios privados

El Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia de Buenos Aires informó que el próximo 31 de marzo vence el plazo establecido para la recepción de las carpetas cuatrimestrales correspondientes al ciclo lectivo 2025 de los colegios de gestión privada bonaerenses.

Desde el organismo previsional indicaron que, con el objetivo de agilizar y facilitar el cumplimiento de este trámite por parte de las autoridades educativas, se mantienen vigentes dos modalidades para la presentación de la documentación: presencial o virtual.

Para aquellos establecimientos que opten por la modalidad presencial en la sede central del Instituto, los representantes deberán solicitar previamente un turno a través del sitio oficial Turnos Web ( https://turnos.ips.gba.gob.ar/reno/ ).

En tanto, para la opción no presencial, el sistema permite la carga de la documentación de manera remota. En este caso, los interesados también deben ingresar al portal de turnos, seleccionar la opción correspondiente y adjuntar los archivos requeridos en formato PDF, lo que evita la necesidad de asistir físicamente a las oficinas del IPS.