Impuesto Automotor: ARBA implementa diez cuotas mensuales y ofrece descuentos de hasta el 15 por ciento

  La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) recordó que a partir de este mes entra en vigencia la nueva modalidad de pago para el Impuesto Automotor, que abandona el esquema bimestral para transformarse en un tributo de liquidación mensual. Según informaron fuentes del organismo conducido por Cristian Girard, el nuevo sistema contempla un total de diez vencimientos consecutivos que se extenderán entre marzo y diciembre de 2026. Esta modificación busca ofrecer una mayor previsibilidad a los contribuyentes bonaerenses, quienes hasta el año pasado debían afrontar los pagos cada dos meses. La primera fecha de vencimiento quedó establecida para el próximo martes 10 de marzo. En esa misma jornada, los propietarios de vehículos tendrán también la posibilidad de optar por el pago anual anticipado, una alternativa que permite cancelar la totalidad del impuesto en una sola cuota y acceder a beneficios adicionales.

El IPS recordó el vencimiento para la entrega de carpetas cuatrimestrales de colegios privados


El Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia de Buenos Aires informó que el próximo 31 de marzo vence el plazo establecido para la recepción de las carpetas cuatrimestrales correspondientes al ciclo lectivo 2025 de los colegios de gestión privada bonaerenses.

Desde el organismo previsional indicaron que, con el objetivo de agilizar y facilitar el cumplimiento de este trámite por parte de las autoridades educativas, se mantienen vigentes dos modalidades para la presentación de la documentación: presencial o virtual.

Para aquellos establecimientos que opten por la modalidad presencial en la sede central del Instituto, los representantes deberán solicitar previamente un turno a través del sitio oficial Turnos Web (https://turnos.ips.gba.gob.ar/reno/).

En tanto, para la opción no presencial, el sistema permite la carga de la documentación de manera remota. En este caso, los interesados también deben ingresar al portal de turnos, seleccionar la opción correspondiente y adjuntar los archivos requeridos en formato PDF, lo que evita la necesidad de asistir físicamente a las oficinas del IPS.