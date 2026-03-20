El Hospital SADIV puso en marcha una guardia activa de Neonatología las 24 horas

El Hospital Privado SADIV de San Pedro anunció la puesta en marcha de su nueva Guardia Activa de Neonatología, un avance prestacional que funcionará de manera articulada con el servicio de Maternidad para garantizar atención especializada las 24 horas a personas gestantes y recién nacidos de toda la región.

Esta incorporación representa un hito para el sistema de salud local y de las localidades vecinas, ya que permite el abordaje de cuadros de alta complejidad y embarazos de alto riesgo sin necesidad de traslados a centros distantes. La iniciativa busca que las familias puedan transitar el proceso del nacimiento cerca de sus hogares, respaldadas por un equipo profesional preparado para brindar respuestas inmediatas y seguras en una zona de gran demanda sanitaria.

El nuevo esquema de trabajo contempla un abordaje integral que incluye consultorios de cardio-obstetricia, seguimiento de alto riesgo para pacientes con antecedentes de prematurez y controles prenatales. Asimismo, se integró un área de puericultura destinada a ofrecer asesoramiento constante durante la internación, acompañando el binomio madre-hijo incluso dentro del servicio de cuidados críticos neonatales.

Desde la institución destacaron que el servicio se rige bajo el modelo de maternidad centrada en la familia y el niño. Este enfoque promueve el respeto por el plan de parto y garantiza el derecho de la persona gestante a estar acompañada durante el nacimiento, priorizando el bienestar físico y emocional a través de una planificación personalizada junto al equipo médico.

Bajo la modalidad de “neonatología abierta”, el hospital permitirá el ingreso irrestricto de madres y padres al área de cuidados especiales. Esta política institucional busca favorecer el vínculo temprano y permitir una participación activa de los progenitores en el cuidado del recién nacido, consolidando un entorno de contención y calidad profesional en uno de los momentos más trascendentales de la vida familiar.