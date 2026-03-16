El Hospital atendió a 45 personas con distintas heridas tras el vuelco del colectivo

La Secretaria de Salud de la Municipalidad de San Pedro, Dra. María Isabel Carrasco, destacó el funcionamiento del protocolo de emergencias tras el accidente ocurrido en el kilómetro 178 de la Ruta Nacional 9. Según confirmó la funcionaria en declaraciones a La Radio 92.3, un total de 45 personas fueron atendidas en el sistema público local luego de que el transporte de larga distancia despistara y volcara en horas de la madrugada.

"Era un colectivo que venía de Córdoba, con gente que estaba de vacaciones y volvían a Buenos Aires y Mar del Plata. Ingresaron al hospital 45 pacientes. Algunos con heridas leves se fueron por sus propios medios", detalló Carrasco al describir el panorama inicial en la guardia del Hospital Municipal "Dr. Emilio Ruffa".

Un protocolo de asistencia en red

La funcionaria puso de relieve la eficacia del plan de contingencia diseñado para situaciones de catástrofe o accidentes múltiples, el cual permitió una distribución estratégica de los recursos humanos y técnicos. El operativo no solo involucró al hospital central, sino que integró a las unidades sanitarias de las localidades vecinas para garantizar una respuesta inmediata en el lugar del hecho.

"Tenemos un plan creado desde la guardia por el Dr. Herbas desde hace años. Según este plan se trabaja de una forma ordenada con un rol a cada médico y cada ambulancia de los hospitales, porque intervinieron del Hospital Ruffa, Castro y Tala. Según el triage fueron traídos al Hospital y se van organizando los médicos, enfermeros y administrativos. Es una red integrada", explicó la Secretaria de Salud.





Estado de los heridos y cirugías de urgencia

En cuanto al parte médico de los damnificados, Carrasco confirmó que, a pesar de la espectacularidad del vuelco, no se produjeron fallecimientos. No obstante, varios pasajeros presentan cuadros que requieren intervenciones quirúrgicas y seguimiento constante debido a la naturaleza de los impactos sufridos durante el accidente.

"No hay víctimas fatales ni pacientes internados en terapia intensiva. Por ahora tenemos capacidad de resolución y atención de los pacientes que están. Hay algunos en observación o evolucionando. Cuando hay traumatismos varios tienen que quedar en observación", señaló la doctora. Respecto a la gravedad de las lesiones, precisó que se registró una "cirugía por trauma abdominal y cantidad de fracturados fundamentalmente de brazos", trabajo en el que se encuentra abocado actualmente todo el equipo de traumatología.

Finalmente, la funcionaria remarcó que el abordaje de la emergencia excede lo estrictamente clínico: "Aquéllos que requieran mayor complejidad, como en el caso de la mujer que requiere una cirugía exploradora abdominal, se está haciendo. El equipo de salud mental también asiste a estos pacientes y sus familias", concluyó, subrayando la contención integral brindada a los turistas afectados.