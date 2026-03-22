Comienza en el Paseo Público la feria solidaria de "El Mercader"

  Con una renovada grilla de espectáculos y tras la obligada suspensión de la jornada inaugural por el clima, comienza esta tarde en el Paseo Público la feria "El Mercader", un evento solidario que busca recaudar fondos para la adquisición de un vacunatorio móvil para la ciudad. La actividad, que cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de San Pedro y el Rotary Club local, debió postergar su inicio previsto para el sábado debido a las intensas lluvias registradas en los últimos días, que afectaron las condiciones del suelo en el predio. Tras las tareas de acondicionamiento, la organización confirmó que el cronograma se retomará a partir de las 18:00 de hoy.

El homenaje a las víctimas del Covid-19 se realizará esta noche en el anfiteatro del Vía Crucis

 


Tras la postergación del viernes, por las malas condiciones climáticas, se realizará hoy, desde las 20, la actividad de homenaje a las víctimas de la pandemia de Covid-19 en el anfiteatro del Vía Crucis sobre las barrancas. 

Bajo la organización de Sofía Alcón, Fabiana Velo y Vanesa Alfonso, la jornada busca honrar la memoria de los 270 sampedrinos que perdieron la vida a causa del virus, según los registros alcanzados hacia marzo de 2022. 

El encuentro fue declarado de interés municipal y contará con una estructura que combina testimonios de sobrevivientes y familiares con diversas expresiones artísticas.

La ceremonia incluye el descubrimiento de una placa conmemorativa en el sitio, diseñada por María Luz Méndez, Pamela Laiseca y Andrés Pereyra. Tras este momento simbólico, se dispondrá de un micrófono abierto para que los asistentes puedan nombrar a sus seres queridos o compartir sus vivencias personales relacionadas con la pandemia.

El cronograma de actividades prevé danza clásica a cargo de Sol Altolaguirre y sus alumnas, seguida de la lectura de poemas escritos por la organizadora y por el autor Raúl Oscar Yensina. 

La música será un eje central del homenaje con las presentaciones de José Humberto Lauria, el Coro Polifónico Guillermo Farabollini, la artista Sara Ortega y un ensamble integrado por Daniel Cabrera, Paula Millán, Carlos Blanco y Nicolás Sánchez.

Durante el acto se brindará un reconocimiento especial al personal de salud y trabajadores esenciales por su labor en la primera línea de cuidado durante el aislamiento. Además, se compartirá el testimonio de Marina Romañano, vecina que contrajo la enfermedad, junto a familiares de Roberto Clapich y Mirta Sallustio.