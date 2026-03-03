El country desembarca en Expoagro: un cierre musical para la Jornada de Jóvenes en San Nicolás

El género country volverá a tener un espacio protagónico en la próxima edición de Expoagro a través de su marca insignia "San Pedro". La propuesta llega de la mano de Country2.com, la productora responsable del emblemático San Pedro Country Music Festival, que recientemente alcanzó el hito de 20 ediciones consecutivas celebradas cada septiembre desde 2003.

En el marco de la mega muestra agropecuaria más relevante del país, la productora participará activamente de la Jornada de Jóvenes que se desarrollará en el Tecnódromo. El evento, que tendrá lugar entre el 10 y el 13 de marzo en el Predio Ferial y Autódromo de San Nicolás, sumará este año un atractivo artístico diseñado para conectar con las nuevas generaciones del sector.

La cita será el jueves 12 de marzo cuando, al concluir las demostraciones técnicas y actividades programadas en el microestadio a cielo abierto, el grupo nicoleño Cherry Collins ofrecerá un mini show en vivo. La banda es una presencia habitual en el festival sampedrino y un animador constante de la escena regional.

La presentación musical no estará sola, ya que contará con una demostración de line dance a cargo de Rosario Country Rebels. Esta agrupación es reconocida como la escuela pionera de la actividad en la provincia de Santa Fe y se posiciona actualmente como una de las referentes más destacadas a nivel nacional en su especialidad.

Desde la organización señalaron que la elección de este segmento busca aportar un cierre dinámico y diferenciador a la agenda del Tecnódromo. El objetivo es captar la atención de los estudiantes y jóvenes empresarios que se darán cita en el espacio que reúne a las principales firmas del sector agroindustrial nacional e internacional.

La conducción de este bloque estará a cargo de Pedro “Turko” Ibáñez, la voz histórica del festival de San Pedro. Ibáñez no solo presentará el show musical, sino que también tendrá la responsabilidad de conducir la totalidad de las actividades previstas en el Tecnódromo durante esa jornada. Este desembarco en la Capital Nacional de los Agronegocios se produce en el inicio de un año clave para la productora, que ya prepara el anuncio de nuevos proyectos para la temporada.